Caroline i vild milliardær-satsning

Caroline Wozniacki går nu med i en ny, sportslig satsning, der er finansieret af et par milliardær-venner fra New York, under navnet Athletes Unlimited.

Det fortæller CBC Sports, som forudser, at det nye initiativ kan blive epokegørende indenfor kvindesport.

I første omgang satses der på en softball-liga, men det er meningen, at Athletes Unlimited skal blive en paraply-organisation for en masse, kvindelige idræts-ligaer, hvor klubberne ejes af udøverne selv.

Ideen opererer med et helt nyt system for pointgivning og har den canadiske landsholdskaptajn, 28-årige Victoria Hayward, i spidsen.

- Vi investerer så meget af vores liv i det, og vi laver ikke de penge, som andre professionelle sportsstjerner gør, siger hun..

- Vi spiller, fordi vi elsker sporten, siger hun og bebuder, at man nu også vil være med til at tage ejerskabet til den.

Hun blev sidste efterår introduceret til ideen af de to succesrige New York-businessmen, Jon Patricof og Jonathan Soros.

Den første har været præsident for Major League Soccer-klubben, New York City FC, efter tidligere at have stået i spidsen for Tribeca film company, mens Soros er søn af multimilliardæren George Soros.

Multimilliardærsønnen Jonathan Soroa har kastet sin kærlighed og nogle mønter efter projektet. Foto: REUTERS/Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Egentlig var det planen at drage fordel af det momentum, som OL i Tokyo 2020 kunne give, men nu vil man i stedet udnytte legene næste år og hjemkomsten af softball-holdet til det nordamerikanske kontinent som afsæt.

Patricof forudser, at spillerne i starten vil modtage godt halvdelen af ligaens provenu, og det beløb skal spillerne dele indbyrdes efter en nøgle, der i fremtiden vil tage højde for antallet af spillede kampe.

- Vi vil gerne sikre, at spillerne har en andel i ligaen og deler profitten fremover, siger Patricof.

- Jeg tror, at mange spillere, der har hjulpet med at bygge en sport op, har oplevet ikke at få andel af en langsigtet værdi af den.

Også turneringsformatet er unikt. De 56 spillere skal hentes ugentligt til nye hold, og pointsystemet for deres præstationer er indrettet efter både individuelle og holdmæssige normer.

Jon Patricof, her i samtale med Whoopi Goldberg, er en af hovedmændene bag den nye satsning. Foto:Charles Sykes/AP/Ritzau Scanpix

Spillere og fans stemmer om kampens mest værdifulde spiller, og ugens fire højest scorende spillere i den sammenhæng bliver udnævnt til anførere i den følgende uge.

- Det er helt sikkert noget, man skal vænne sig til, men det er skønheden i det, at vi vender det hele på hovedet, siger Hayward.

- Det er skønt, fordi jeg på den måde bliver belønnet for min egen præstation, samtidig med, at det individuelle ikke tæller uden holdets succes.

Hvis det hele lyder lidt luftigt, så er idemagerne da også godt klar over det, og ifølge Patricof skal fortællingen om den nye satsning løftes, og til det formål er podcast-stjernen AJ Andrews hyret ind.

Caroline Wozniacki har knapt kysset karrieren i tennis farve, før hun kaster sig over nye gøremål. Foto: Roger Parker

Og omme bag scenen skal spillerne så undervises af et panel af stjerner fra flere, store idrætsgrene.

Det er her, Caroline Wozniacki kommer ind i billedet.

Sammen med NBA-MVP Kevin Durant, softball-stjernen Jessica Mendoza, ishockey Hall of Fame’eren Angela Ruggiero og World Cup vinderen i fodbold, Abby Wambach, skal hun udgøre et ekspertpanel, som spillerne kan rådføre sig hos.

Det er meningen, at nye sportsgrene for kvinder skal følge trop. I 2021 handler det om indendørs volleyball (hvor Carolines mor, Anna, engang var polsk landsholdsspiller, red.) og siden en tredje i 2022, som parterne endnu ikke vil offentliggøre.

Se også: Dansk stjerne misser finale

Ændrer regler i sidste øjeblik

Medie: Nye forhandlinger