Caroline klar til stjerneskud: Jeg kan også noget

NEW YORK (Ekstra Bladet): I toptennis deler man roser ud til sine konkurrenter. Med måde. Oftest høfligt, uden at gå for langt.

Nogle gange er det til gengæld svært at komme uden om store resultater og nederlag, man selv har lidt til vedkommende.

Så Caroline Wozniacki var selvsagt fuld af anerkendelse ved udsigten til at skulle møde Bianca Andreescu lørdag aften klokken 18, dansk tid.

- Jeg kan huske, at jeg ikke kendte hende, sagde hun om deres møde i januar.

- Jeg følte, at jeg spillede ret godt i den kamp, men hun slog mig alligevel. Det var årets første turnering, så jeg var lidt usikker på, om jeg selv havde ramt mit eget niveau, eller om hun virkelig spillede så godt. Det var tydeligvis hende, der var så god, lyder det med et smil.

- Hun har haft et fantastisk år og vundet store turneringer. Hun kommer afgjort hertil med selvtillid.

På sit pressemøde blev hun bedt om at forholde sig til, at canadieren i høj grad evner at variere sit spil og skifte tempo i duellerne. Og så kan man jo godt få lyst til at henvise til egne kompetencer.

- Well, det passer fint til mit spil, synes jeg. Det gør jeg jo også selv. Vi må se, hvem der gør det bedst på dagen, lød det fra Wozniacki, som forudser en kamp, hvor hun virkelig skal finde den rette balance mellem aggressivitet og tålmodighed.

Andreescu kommer til US Open med en frisk titel i Toronto - hendes anden store på hardcourt i år. John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

En lidt hemmelighedsfuld Piotr Wozniacki vil ikke svare på, om han har fundet en sprække i det canadiske panser.

- Men vi har nogle konkrete ting, vi vil fokusere på, siger han.

Han vil taktisk heller ikke indrette sig for meget efter modstanderen, fordi den slags kan tage toppen ud af Carolines egne kompetencer.

- Caroline skal spille, som hun spiller. Hun skal ikke gøre noget anderledes, for så er hendes chancer mindre. Hun skal spille på sin måde, og så må den anden overveje, hvordan hun kan slå Caroline. Det er ikke omvendt.

At modstanderen kan tage alle tricks i brug må ikke blive en distraktion.

- Caroline skal kun koncentrere sig om bolden og ikke tænke på, hvad den anden laver på banen. Om hun så får to eller tre fysioterapeuter på banen eller skal have en toiletpause. Hun skal bare være klar til alt, der kan komme.

- Andreescu spiller godt i øjeblikket, har lavet gode resultater og kommer med stor selvtillid, men Caroline vil også vinde, så det bliver en spændende kamp, mener Piotr Wozniacki.

I så fald bliver det den tredje af slagsen ved US Open for Caroline.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

