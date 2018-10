Caroline kørt over af es-tog: Greb ikke chancen i Singapore

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Det gode ved et gruppespil er, at et nederlag ikke behøver at være nogen katastrofe.

Men Caroline Wozniacki skal efter sin indledende nedtur på 2-6, 4-6 finde helt andre takter frem i sine næste kampe, hvis hun skal have chancen for at forsvare sin titel i årets sæsonfinale.

For det temmelig store nederlag vil formentlig kræve to overbevisende sejre, hvis hun skal stå i den ene af lørdagens semifinaler.

Tjekken server stort og vil gerne styre med forhånden, og begge dele lykkedes lidt for nemt mod danskeren, som ikke kunne finde de afgørende revner i modstanderens panser, selv om hun blev ved med at kæmpe og i perioder også fik sat fine kombinationer sammen.

Pliskova bevarede hele tiden roen og eksekverede sikkert, når det var vigtigt.

Danskeren lagde solidt ud med et fokuseret serveparti. Hun åbnede såmænd sin sæsonfinale med et es ud ad banen og kort efter havde hun trukket et par fejl ud af tjekken til 1-0.

Wozniacki fik på samme konto samt via et superbt passerslag også tilspillet sig to breakbolde i Pliskovas første serveparti, men hun fik desværre ikke udnyttet dem.

I næste parti, var det pludselig Caroline, der – trods en føring på 30-0 - var nede med breakbolde, men på den tredje slog hun sin forhånd i nettet og var nede med 1-2.

Danskeren virkede nu noget ufokuseret og tog for mange forkerte beslutninger. I to partier i træk var hun foran 30-0 for herefter at smide partiet, og helt væk var hun i eget serveparti, der blev tabt til 1-4.

Piotr Wozniacki kom ind til en peptalk, og kort efter slog hans datter sit signaturslag med baghånden ned langs linjen, før hun efter en dobbeltfejl stod med to breakbolde. Det lignede sidste chance for at komme ind i første sæt, men Pliskovas forhånd ville de anderledes.

Wozniacki spillede frit i sit næste serveparti og fik reduceret til 2-5, men det var en stakket frist. Pliskova lukkede ubesværet til 6-2.

Et nyt sæt er en ny start og chancen for at nulstille momentum.

Desværre gik Caroline direkte ud på banen og smed sin serv med en afsluttende forhånd i nettet.

Alligevel var der spæde tegn på lidt mere spillehumør og mod til at prøve nye ting hos Wozniacki, der da også slog sig frem til to breakbolde, men Pliskovas store serv fik reddet hende ud af problemerne, før hun med en forhånd yderst på baglinjen slog sig på 2-0.

Artiklen fortsætter under billedet..



Den danske tennisdarling fandt aldrig fodfæste i en ensidig affære. Foto: Roslan Rahman / Ritzau Scanpix

Wozniacki fik reduceret, og igen kom hendes far på banen og forsøgte at tale nyt mod ind i hende.

Det havde nu ingen effekt i først omgang, men nede 1-3 kæmpede Caroline sig flot igennem et problematisk serveparti og serverede adskillige smukke vinderslag til den reducering, hun havde så hårdt brug for.

De næste partier blev afviklet uden breakbolde, men så stod Wozniacki pludselig med en hårdt tiltrængt en af slagsen. Tre forhåndsfejl senere var den forspildt.

Bagud 3-5 skulle danskeren slås for at holde sig i kampen, og det gjorde fighteren Caroline da også med alt, hvad hun havde.

To gange havde hun matchbold imod sig og fandt sprækker tilbage ved at presse tjekken til fejl.

Es-toget Karolina Pliskova havde dog stadig chancen for at serve sin let sensationelle åbningssejr hjem, men Wozniacki sprællede stadig nede i den anden ende, hvor hun fik tilkæmpet sig to breakbolde.

Det var nummer ni og ti af slagsen, uden at nogen af dem blev trukket hjem. Og så stod es-toget fra Tjekkiet med sin tredje matchbold. Den blev konverteret med et – es.

I dagens første kamp i Hvid Gruppe slog Elina Svitolina fra Ukraine tjekken Petra Kvitova med 6-3, 6-3.

Se også: Svitolina lægger sig i spidsen af Wozniackis gruppe

Se også: Ustyrlige Clara Tauson ydmyger finalemodstander i Japan

Se også: Caroline kryptisk om sin kryptovaluta

Se også: Caroline forbigået i prestigefyldt kåring