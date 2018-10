Caroline kryptisk om sin kryptovaluta

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki har som den første, kvindelige atlet lagt navn til en ny såkaldt kryptovaluta, som snart bliver lanceret.

Dermed er hun også helt fremme ved nettet som forretningskvinde, og det er hun tydeligvis stolt af, da Ekstra Bladet spørger ind til nyheden før årets sæsonfinale.

- Det kommer til at være min egen kryptovaluta, og så kommer vi til at lave nogle forskellige ting, hvor folk, der har købt den valuta, kan komme tættere på mig, forklarer hun om fænomenet, der af en ekspert foreløbig betegnes som ’et glorificeret gavekort’ til fanskaren.

- Men er det også en kryptovaluta, du forventer slår igennem i bredere forstand?

- Det ved man ikke, svarer hun med et – kryptisk – smil.

- Vi er stadig i gang med at arbejde med den.

- Forstår du selv mekanismerne bag, og er du meget med i processen?

- Ikke teknisk, nej, men jeg er med i processen omkring de andre dele af det, og ja, jeg forstår godt, hvad det handler om, siger Caroline Wozniacki.

Aftalen er indgået med det singaporeanske selskab, Global Crypto Offering Exchange (GCOX), som i sin ejerkreds blandt andet har den tidligere fodboldspiller Michael Owen, bokseren Manny Pacquiao og Sheikh Khaled bin Zayed al-Nahyan, der er medlem af en af Abu Dhabis mest magtfulde familier.

Tidligere i år har også den amerikanske popsanger Jason Derulo underskrevet en aftale omkring en lancering af sin egen valuta.

Caroline Wozniacki vandt sin hidtil største titel, da hun sidste år triumferede i sæsonfinalen i netop Singapore. Foto: AP

Bevæggrunden for at købe valutaerne er ifølge GCOX, at køberne får eksklusivt merchandise og interaktioner med deres yndlingsstjerner, samtidig med at stjernerne får et udbytte fra valutasalget.

Jeffrey Lin, som er administrerende direktør i GCOX, fortæller Reuters, at den første valuta baseret på en kendt person ventes at blive lanceret til næste år.

For at kunne købe de kendtes valutaer er der imidlertid først behov for også at købe andele i GCOX's egen valuta, der går under navnet ACM. Salget af disse er først lige startet.

Over for Reuters ønsker Jeffrey Lin ikke at oplyse, hvor mange ACM-enheder der er blevet solgt, men han fortæller, at "selskabet i teorien prøver at rejse mellem 300 og 600 mio. dollar".

- Så vidt jeg kan se, er det er glorificeret gavekort, lyder det fra Lasse Birk Olesen, som er medstifter af virksomheden Coinify, til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at man gør det på den her måde for at kunne følge med på den hype, der er inden for kryptovaluta. Hvis de bare havde solgt et almindeligt gavekort, havde det nok ikke trukket overskrifter over hele verden. For mig at se er det først og fremmest en marketing-gimmick, forsætter han.

- Man kan jo regne ud, at hvis tusind forskellige kendte hver skal have deres egen coin, vil hver coin nok ikke blive brugt til særlig meget andet end lige præcis deres eget merchandise. Det bliver nok ikke en verdensvaluta, fortæller Lasse Birk Olesen, inden han kommer med sit bud på, hvorfor lige netop Caroline Wozniacki har valgt at indgå samarbejdet:

- Det kan jo være, at firmaet har betalt hende penge for at gøre det. Det kan også bare være, at de har sagt, at hun kan få en masse omtale og få solgt mere merchandise end almindeligt.

Tennisspilleren og kryptovalutaspekulanten Caroline Wozniacki ankommer til lodtrækningen forud for årets sæsonfinale. Foto: Ritzau Scanpix

Eksperten fremhæver, at man foruden at kunne købe merchandise og interaktioner vil kunne sælge kryptovalutaen til andre, som måtte være interesserede i den. Generelt har han dog ikke den helt store fidus til det nye initiativ.

- Jeg tvivler på, hvor meget aktivitet der vil være på det, hvis det viser sig at være rigtigt, at det bare er et glorificeret gavekort.

Selvom Lasse Birk Olesen ikke ser det store perspektiv i lige netop denne afart af kryptovaluta, har han gjort sig nogle tanker om, hvordan man med fordel vil kunne kombinere kryptovaluta og elitesport.

- Hvis man eksempelvis er en up-and-coming-sportsstjerne, der har brug for at blive sponsoreret, indtil man bliver professionel. Da vil man kunne sælge en coin for at finansiere sin træning og så udbetale en del af sin fremtidige professionelle løn til dem, der købte coins. Det ville blive en slags aktie i individuelle sportsstjerner.

Sådan tørner spillerne sammen i WTA Finals Fredag blev der trukket lod til grupperne i de bedste kvindelige tennisspilleres sæsonfinale. Ved WTA Finals konkurrerer sæsonens otte bedste spillere. Verdensetter Simona Halep har dog meldt afbud på grund af en rygskade. Spillerne inddeles i to grupper med fire i hver, hvorfra de to bedste fra hver gruppe avancerer til semifinalerne. Sådan ser grupperne ud: * Rød gruppe: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens. * Hvid gruppe: Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolína Plísková.

Wozniacki i WTA Finals: * 2017: Vinder finalen over Venus Williams. * 2014: Taber semifinalen til Serena Williams efter tiebreak i afgørende sæt. * 2011: Elimineret efter gruppespillet. * 2010: Taber finalen til Kim Clijsters. * 2009: Taber semifinalen til Serena Williams.

