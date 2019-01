Caroline meget tæt på landsholds-comeback

Caroline Wozniacki åbner for første gang siden 2015 døren for et comeback på det kvindelige danske tennislandshold, som deltager i Fed Cup, erfarer Ekstra Bladet.

Verdens nummer tre er således at finde i den bruttotrup på fem spillere, som Dansk Tennis Forbund skal indberette senere i dag, og som er udtaget af Fed Cup-kaptajn, Jens Anker Ankersen.

Som noget nyt må fem spillere udgøre holdet, som spiller i Polen fra 6. februar, men helt indtil dagen før kan man skifte to spillere ud, og Caroline Wozniacki kan altså også selv 'melde fra' igen, hvis hendes gigtsygdom, skader eller andet skulle spille ind på den endelige beslutning.

Spiller verdens nummer tre i de danske farver, vil det selvsagt være en klar forstærkning af holdet.

Hos Team Wozniacki har man holdt nogle års landsholdspause, og det har ikke været nogen hemmelighed, at man har ventet på, at en slagkraftig anden-single skulle dukke op, så holdet har en mere reel chance for at spille op mod de bedste. Det ser nu ud til at være ved at ske i skikkelse af 16-årige Clara Tauson.

Karen Barritza har således været den hidtil højest rangerede. Hun er lige nu verdens nummer 669.

Caroline Wozniacki i landsholdsdragten i Lissabon i 2010. Foto: AP

Caroline Wozniacki var senest i de danske farver under OL i Rio i 2016, hendes tredje OL-deltagelse.

Det danske Fed Cup-hold spiller i Europe/Africa Zone Group I i Zielona Gora i Polen den 6. – 9. februar. Modstanderne er Rusland, Ukraine, Estland, Bulgarien, Sverige og Polen.

De syv hold bliver den 14. januar 2019 inddelt i to puljer, der spiller alle mod alle. Puljeetterne spiller om oprykning mod hinanden. Puljetaberne spiller mod hinanden om at undgå nedrykning.

Caroline Wozniacki spillede senest på landsholdet i 2015, men var også tilmeldt Fed Cup i Ægypten i april 2016, hvor hun løb ind i en alvorlig ankelskade.

Hun debuterede i 2005 og har været med seks gange med 17 sejre i 22 singlekampe og tre sejre i seks doubler.

Fed Cup holdet bestod senest af Maria Jespersen, Emilie Francati, Clara Tauson og Karen Barritza, og de ligner et godt bud på de øvrige fire spillere i bruttotruppen.

Under French Open i maj sidste år kom Dansk Tennis Forbund i utide til at lancere, at Wozniacki var tilbage på landsholdet. Forbundets oplysninger baserede sig på en avisartikel og ikke på nogen form for kommunikation mellem forbundet og Team Wozniacki, og det måtte forbundet siden beklage.

Nu åbner Caroline Wozniacki dog døren mere end på klem, og hendes deltagelse kan måske også give et fingerpeg om, at hun muligvis vil spille OL i Tokyo i 2020. hendes deltagelse her vil nemlig også kræve deltagelse på Fed Cup holdet.

Hun gør sig i denne uge klar til at forsvare sin titel i Australian Open, som starter på mandag.

