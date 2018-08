Caroline om det hårde prof-liv: Du må ikke vise svaghed

Der er kommet flere mødre på WTA-turen, og med dem bliver der pludselig sagt langt flere ord med et følelsesmæssigt indhold, end det tidligere har været tilfældet i det hårde konkurrencemiljø. Endda om egen svaghed.

Det er ikke mindst Serena Williams, der blotlægger sine tvivl og lufter sin følelse af utilstrækkelighed i forhold til den svære balance i at være mor og professionel atlet på en og samme tid.

'Sidste uge var ikke nem for mig. Jeg skulle ikke bare acceptere nogle hårde, personlige ting - jeg havde det også underligt. Mest af alt følte jeg, at jeg ikke var en god mor,' skrev amerikaneren for eksempel forleden på Instagram.

Serena Williams med datteren Alexis Olympia Ohanion Jr. Foto: AP

Og på et pressemøde under den aktuelle turnering i Cincinnati, uddybede hun, hvorfor hun nu nyder at slippe sig selv og sine følelser løs i sådan en sammenhæng.

- Jeg elsker at tale om det, fordi jeg har det på samme måde som mange andre med de samme følelser, som bare ikke har samme platform, som jeg har. Og mest af alt ønsker jeg, at kvinderne derude skal vide, at hvis jeg går gennem det, så ved jeg, at de går gennem det samme. Vi gør det sammen. Uanset hvem vi er, har vi de samme følelser.

En anden tidligere verdensetter og grand slam-vinder, hviderussiske Victoria Azarenka, har tidligere været kendt for at være liidt hård i filten. Men også hun er blevet mor, og det har gødet ærligheden i hendes udmeldinger.

- Jeg kæmper med at finde glæden på banen, for jeg har været længe væk, og det er hårdt for mig. Det er ikke nogen særlig opløftende periode for mig, og jeg aner ærlig talt ikke, hvor jeg er på vej hen, lyder det ligefremt.

Også Victoria Azarenka, der tidligere har været en af WTA-turens hårde bananer, sætter nu ord på sin tvivl. Foto: AP

Danske Caroline Wozniacki kommer næppe til at spille som mor, men hun er glad for, at der nu bliver slået et par revner i det betonhårde miljø, hvor alle tidligere har været meget påpasselige med deres udmeldinger.

- Som professionel atlet er du altid i søgelyset, og du bliver bedømt på alt, hvad du gør. Du kan ikke have en dårlig dag, for så bliver der øjeblikkeligt skrevet om det eller snakket om det. Jeg synes, det er hårdt, siger hun om temaet.

- Du lærer fra en tidlig alder, at du bare må bide det i dig, at du bare må klø på, og at du ikke skal vise svaghed. Hvis du har en dårlig dag, skal du ikke vise nogen, at du har det svært.

Caroline Wozniacki på sit pressemøde før turneringen i Cincinnati. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at folk var bange for at tale om de ting tidligere, men det er dejligt, at vi faktisk kan tage hul på det nu. Det er lettere at finde løsninger, når vi kan tale om tingene.

- Det må også være rart for Serena og andre spillere, som folk virkelig ser op til, at kunne vise, at man ikke altid har en perfekt dag.

- Vi (elitesportsfolk, red.) ved ikke altid, hvad der er det rette at gøre, og vi har ikke et svar på alt, siger hun.

Mens Williams og Azarenka begge har vundet deres første kampe, var andenseedede Wozniacki oversidder i første runde. Hun skal vente på at finde sin modstander i mødet mellem to stærke konkurrenter, nemlig amerikanske Coco Vandeweghe og Kiki Bertens fra Holland.

Turneringen er Carolines sidste afpudsning før US Open.

Se også: Verdens nummer et udbygger føring efter finale-sejr

Se også: Wozniacki afslører: Sådan skal mit bryllup være