Caroline om kritik: - Folk tror, vi er maskiner

NEW YORK (Ekstra Bladet): Forleden hyldede Caroline Wozniacki den ny åbenhed omkring følelser og svaghed, der har fundet indpas på WTA-turen, efter at flere spillere er blevet mødre.

- Som professionel atlet er du altid i søgelyset, og du bliver bedømt på alt, hvad du gør. Du kan ikke have en dårlig dag, for så bliver der øjeblikkeligt skrevet om det eller snakket om det. Jeg synes, det er hårdt, sagde hun om temaet.

- Du lærer fra en tidlig alder, at du bare må bide det i dig, at du bare må klø på, og at du ikke skal vise svaghed. Hvis du har en dårlig dag, skal du ikke vise nogen, at du har det svært.

Anticipation? @usopen #arthurashestadium Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 20. Aug, 2018 kl. 10.02 PDT

Da Ekstra Bladet spurgte, om hendes aktuelle situation også er en, hvor man skal undlade at vise sin sårbarhed, lød svaret:

- Man kommer aldrig til at have det hundrede procent godt hver dag. Der er altid noget, der lige gør lidt ondt et eller andet sted.

- Jeg har spillet mange kampe i min karriere, hvor jeg ikke har været hundrede procent, men hvor man går ind og giver den, hvad man kunne og måske vinder alligevel.

- Når folk bare kigger på resultater, så kigger de på sportsfolk som maskiner. Det ser nemt ud - også på papiret - men der er så mange andre faktorer, der spiller ind.

Carolines mulige vej til finalen Holder seedningen kan Caroline Wozniackis vej mod en tredje US Open-finale se således ud (med mulige andre modstandere nævnt i parentes). Danskeren spiller første kamp tirsdag. 1. runde: Samantha Stosur, Australien 2. runde: Lesia Tsurenko, Ukraine (Alison van Uytvanck, Belgien) 3. runde: Anett Kontaveit, Estland (Katerina Siniakova, Tjekkiet) 4. runde: Kiki Bertens, Holland (Mihaela Buzarnescu, Rumænien) Kvartfinale: Petra Kvitova, Tjekkiet (Aryna Sabalenka, Hviderusland eller Daria Kasatkina, Rusland) Semifinale: Angelique Kerber, Tyskland (Caroline Garcia, Frankrig eller Jelena Ostapenko, Letland) Finale: Simona Halep, Rumænien (Sloane Stephens, USA, Serena Williams, USA, Elina Svitolina, Ukraine)

Caroline Wozniacki i US Open 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

