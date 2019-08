Caroline overrasker: Min sygdom motiverer mig

Caroline Wozniacki har overrasket lægerne ved at hænge på i toppen, og det glæder hende at være rollemodel for unge med sygdommen

NEW YORK (Ekstra Bladet): Mens mange gætter på, at Caroline Wozniackis gigtsygdom vil føre til et snarligt karrierestop, er netop hendes kroniske leddegigt blevet en ny motivationsfaktor til at fortsætte med at kæmpe om titler på tennisbanen.

Det bekræfter hun ivrigt nikkende på Ekstra Bladets direkte spørgsmål.

- Det er det helt sikkert, siger hun og forklarer – ikke uden stolthed i stemmen – at hun har overrasket de medicinske eksperter på området ved stadig at spille med på højeste niveau mere et år efter sygdommens udbrud.

- Min læge (en reumatolog i New York, red.) synes, det er rigtigt fedt, for det er første gang, de har set en person med leddegigt spille på så højt niveau. De synes, der er fantastisk at have sådan en som mig som testkanin. De kigger nøje på, hvad der fungerer for mig.

Sygdommen kan dukke op når som helst men på det seneste har hun været inde i en god periode, hvor hun ikke har gjort noget anderledes eller har fået anden medicin end den velkendte.

Mange unge giftpatienter fortæller Caroline, at hun er en rollemodel for dem. Foto: Roger Parker

Og mens hun efterhånden samler erfaring i at leve med sygdommen, glæder hun sig over, at hun på den front har fået en helt ny følgerskare i tale, nemlig andre unge i samme, svære situation.

- Jeg får rigtigt, rigtigt mange henvendelser, og det er en ny og meget interessant form for kommunikation for mig, fortæller Caroline Wozniacki, der efter Wimbledon sidste år pludselig fik det dårligt og opsøgte eksperter.

Da hun mødte frem til US Open sidste år, havde hun fået den chokerende diagnose. Men hun holdt den for sig selv, indtil hun i oktober havde spillet sin sidste kamp ved sæsonfinalen i Singapore.

I mellemtiden vandt hun den store Premier-turnering i Beijing, der rangerer i laget lige under grand slams.

- Jeg havde ikke selv hørt ret meget om den sygdom og slet ikke om den hos unge mennesker i god form som mig selv. Jeg har altid tænkt, at det var ældre, der fik gigt.

- Nu er det især unge mennesker med leddegigt, der kommer til mig og fortæller, hvad der fungerer og ikke fungerer for dem.

- De kan for eksempel sige eller skrive til mig: ’Jeg kan ikke komme ud af sengen om morgenen, når jeg er hårdt ramt, men når jeg ser, at du gør dine ting, så motiverer det mig’.

- Det er dejligt, hvis jeg på den måde kan være en rollemodel for unge med sygdommen.

- Er det noget nyt, der driver dig – at du brænder efter at vise verden, at du kan vinde en stor titel trods din sygdom?

- Det har jeg jo allerede gjort med China Open. Men det kunne da være fedt at vinde en grand slam her, haha.

- Men jo, det er helt sikkert en motivationsfaktor for mig, siger hun med eftertryk.

Caroline drømmer om som rollemodel at vinde store titler. Her er hun med den seneste af slagsen i Beijing sidste år. Foto: AP

Caroline Wozniacki, der efter en skades- og sygdomsplaget sæson ikke har vundet en turnering siden den i Beijing, er i besiddelse af en imponerende rekord. Hun har vundet mindst en WTA-turnering hvert år siden den første i Stockholm i 2008.

Hun er i efteråret tilmeldt turneringerne i Wuhan og Beijing, men hun har ingen planer om at tilføje flere til sit program for at forsøge at forlænge rekorden fra ti til elleve år.

- Nej. Det er en fed rekord, men det kommer ikke til at påvirke min turneringsplanlægning, siger Caroline Wozniacki, der spiller første runde i US Open tirsdag aften, dansk tid.'

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

