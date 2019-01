Caroline overrasket over modstander: Holdt ekstremt højt niveau

- Jeg er glad for, at jeg selv kunne hæve mit niveau og vinde den kamp, for det var bestemt ikke let, lød det respektfuldt fra Caroline Wozniacki

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki var fuld af respekt over det niveau, hendes belgiske modstander, Alison van Uytvanck, fremviste, da hun udfordrede den forsvarende mester på Rod Laver Arena.

Og det var tydeligvis ikke helt et kampbillede, hun havde forestillet sig.

- Vi havde mange, rigtigt lange dueller og lange partier. Jeg tænkte, at hun måske på et tidspunkt ville gå lidt ned i niveau, men jeg følte, at hun holdt det konstant hele vejen igennem.

- Det var generelt en god kamp, og jeg var overrasket over hendes stabilitet. Jeg var overrasket over, at det var virkelig lange dueller, og at hun kunne holde det ekstremt høje niveau.

- Vi gik begge ind og prøvede at presse den anden. Jeg følte, at jeg selv spillede godt fra start, sagde hun og fremhævede følgende nøgle til sejren:

- Jeg synes, jeg servede godt, når jeg skulle. Jeg fik brudt hende, og så gjaldt det bare om at holde serv. Men hun blev farlig til sidst, hvor hun begyndte at ramme linjerne og hjørnerne. Så var det ikke nemt at returnere.

- Jeg er glad for, at jeg selv kunne hæve mit niveau og vinde den kamp, for det var bestemt ikke let, lød det respektfuldt fra Caroline Wozniacki.

Hun havde forudsagt, at hun ville have en del nerver med sig ud til den første kamp, men de havde ikke været så påtrængende, sagde hun. Hun havde heller ikke haft problemer med maven, når hun skulle serve.

I interviewet på banen efter kampen virkede hun ret følelsesladet omkring sit comeback på den bane, hvor hun for et år siden hævede pokalen.

- Det er ret specielt at være derude igen. Det er lidt anderledes end nogen anden turnering, jeg har vundet. Men det er mest bare glæde over at få lov at spille derude igen.

I næste runde møder hun svenske Johanna Larsson.

