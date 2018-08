Caroline stegt i New York: - Selvfølgelig er det anderledes

NEW YORK (Ekstra Bladet): Miss Sunshine levede op til sit kælenavn ved fornemt at tackle den ekstreme hede på Arthur Ashe Stadium og slå sig videre ved US Open.

Inde på stegepanden slog en lidt kamprusten men også meget koncentreret Caroline Wozniacki nemlig den hårdt servende og satsende Samantha Stosur med 6-3, 6-2.

Temperaturen, der dagen igennem kostede ofre rundt på andre baner, var også ved at få hendes mor, Anna, til at kollapse i boksen, og hun måtte undervejs i den 84 minutter lange kamp forlade sin stol for at komme sig.

Nede på den blå hardcourt holdt hendes datter til gengæld hovedet koldt mod veteranen, der såmænd åbnede ballet med to stenhårde serveesser.

Men danskeren, der kun har spillet en enkelt kamp i måneden op til turneringen fandt et niveau, der var højt nok til at udnytte australierens mange fejl.

- Den seneste uge har jeg gået til den, så der har jeg fået mine svar. Jeg føler næsten, at jeg har spillet en turnering med alle de trænings-sæt, jeg har spillet, og kroppen har det fint, fortalte en meget smilende Caroline Wozniacki efter kampen.

- Jeg er rigtig tilfreds med den måde, jeg spillede på i dag. Men jeg føler også, at jeg hele tiden kan blive lidt skarpere.

- Selvfølgelig er det anderledes at spille en kamp, og denne var anderledes, fordi jeg skulle møde en type som Stosur, og fordi det var så varmt.

- Jeg skulle hele tiden været fokuseret. I nogle kampe kan man tænke, at taber man sit serveparti, kan man godt få det tilbage. Her vidste jeg, at hvis hun først fik selvtilliden og troen på, at hun kunne vinde, så kunne det blive opad bakke.

- Det var virkelig en hård kamp mentalt at skulle finde en balance mellem at være aggressiv men også få mange bolde tilbage og holde dybde på slagene. Jeg var meget fokuseret på at holde serv. Mod en spiller som hende føler man sig ikke bekvem på noget tidspunkt.

Heden havde ikke generet hende så meget, sagde hun.

- Det var varmt derude i dag. Jeg hørte, at nogle talte om 48 grader, så det var ikke den nemmeste dag at starte på. Men vi var heldige at spille derinde i dag, for det meste af tiden var der skygge i den ene ende.

- Nogle gange kunne man i sol-enden efter de længere dueller godt have tænkt sig at stå nede i den anden ende. Det var heller ikke så nemt at kaste bolden op til serv, så jeg gik efter at få mange førsteserver i spil.

- Fordi det var lidt fugtigt, var det egentlig okay. Jeg synes, det er værre i Australien, hvor heden virkelig er tør, og man føler, at ens mund er helt udtørret, og hvor man ikke føler, man kan trække vejret ordentligt.

- Jeg har lært at føle på kroppen, hvor meget skal drikke. Ellers handler det om at finde skygge, så meget, som man kan og få et koldt håndklæde rundt om sig og en ispose, så man kan få kropstemperaturen lidt ned.

Sagde Caroline Wozniacki, der altså ikke mindst holdt hovedet koldt.

Torsdag møder hun ukrainske Lesia Tsurenko.

Caroline Wozniacki i US Open 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

