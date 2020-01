Caroline stolt af karrieren: - Gav alt hver dag

- Især er jeg stolt af, hvordan jeg konstant formåede at presse mig selv til at blive en bedre spiller, siger Caroline Wozniacki

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Helt ærligt, så fortryder jeg ingenting overhovedet, for jeg har altid arbejdet så hårdt gennem hele min karriere. Jeg har givet alt for at nå hertil, siger Caroline Wozniacki på spørgsmålet om, hvad hun gerne havde gjort anderledes i sin karriere.

- Du kan måske godt gå tilbage og overveje, om du skulle have gjort noget andet i en situation, men på bundlinjen står, at jeg hver dag mødte op på trænings- eller kampbanen og gav alt.

- Derfor kan jeg se tilbage på min karriere og sige, at jeg er meget stolt af det, jeg opnåede, med op- og nedture.

- Især er jeg stolt af, hvordan jeg konstant formåede at presse mig selv til at blive en bedre spiller, og jeg føler også, at jeg har givet meget til sporten, som jeg kan være stolt af.

Caroline mener ikke, at hendes karriere skal måles på den Australian Open, hun vandt i 2018. Foto: Dita Alangkara/Ritzau Scanpix

2018-vinderen af Australian Open fortæller, hvor meget lettere det var at stoppe nu, hvor hun har vundet en grand slam.

- Det er fantastisk, at jeg vandt den. Men var det ikke sket, så ville jeg stadig have givet alt hver dag og kunnet være stolt af min karriere, lød svaret.

- På bundlinjen står, at jeg hver dag mødte op på trænings- eller kampbanen og gav alt, siger Caroline Wozniacki. Foto: Manan VATSYAYANA/AFP/Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki i Australian Open 2019, seedet 3 3. runde: Maria Sharapova, Rusland, 6-4 4-6 6-3 2018, seedet 2 Vinder finale over Simona Halep 7-6, 3-6, 6-4 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

