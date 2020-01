Caroline svarer læserne: 'Er der børn på vej?'

Caroline Wozniacki fortæller om fremtidsplaner, gigten, tennisveninderne og om at skulle vænne sig til et liv uden dagligt skema

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Dagen før Caroline Wozniackis sidste kamp, havde Ekstra Bladet lejlighed til at stille hende en række spørgsmål fra vores læsere.

Svarene følger her:

Hvor meget tror du, at du vil blive involveret i tennis, når du stopper din karriere? Simone

- Det ved jeg ikke. Jeg elsker sporten, så jeg kommer helt sikkert til at være omkring den på en eller anden måde, men at være træner kommer ikke til at ske. Det er ikke noget, jeg brænder for. Jeg har levet efter et skema i tyve år. Jeg kommer nok heller ikke til at spille kampe.

Hvordan føles det at have opnået stort set alle sine mål inden du er 30 år. Hvad bliver dine mål for fremtiden? Rikke

- Det føles rigtigt godt at have nået mange af de mål, jeg satte mig som barn. Der vil altid komme nye til. Det handler om at være passioneret omkring de ting, man laver.

Hvilket land/sted har du følt mest opbakning fra tilskuere og fans? Jessiiee Isabella

- Jeg har helt sikkert følt mest opbakning fra Danmark. Den har jeg fået siden jeg var helt lille, og det har været dejligt.

Er det på grund af gigten, du stopper? Emil

- Nej. Jeg er klar til at stoppe, og jeg føler, det er det rigtige tidspunkt i mit liv.

Får du ikke ondt i dine led efter en kamp? Jeg lider af leddegigt og tager en masse piller. Alt er godt fra morgen af men når jeg kommer hjem, siger kroppen fra. SP

- Jeg skal helt sikkert være meget mere opmærksom på de ting, jeg gør. Og have styr på måden, jeg restituerer på efter kamp og træning for at prøve at komme tilbage på 100 procent. Jeg skal gøre mere ud af det nu, og det synes jeg også, jeg har lært.

Er der nogen (ud over Serena) tennisspillere, der har gjort særligt indtryk på dig igennem årene? Kristian N

- Der har været mange gennem årene. Der er dem, jeg er vokset op sammen med i sporten som Angelique Kerber og Agnieszka Radwanska og flere andre. Men Serena er med afstand den bedste tennisspiller, jeg nogensinde har spillet imod, og som jeg har set op til. Det, hun har gjort, er fantastisk. Og så kommer vi rigtigt godt ud af det med hinanden.

Er der noget du ville have gjort anderledes hvis du kunne vælge om. Spørgsmålet handler udelukkende om din flotte tenniskarriere? Johannes Aslak

- Nej. Jeg er ret stolt af den måde, jeg altid har arbejdet for tingene på. Jeg har givet den en skalle hver dag til både træning og kamp. Man kan altid sige, at man kunne have gjort det og det i en given situation, men i sidste ende har jeg arbejdet hårdt for at opnå de ting, jeg gjorde.

Hvad fortryder du mest i din flotte karriere? Nicolas

- Der er faktisk ikke noget, jeg rigtigt fortryder. Jeg har gjort det så godt, som jeg kunne med den kunnen og viden, jeg havde på tidspunktet, og så har jeg lært af de ting, jeg har gjort, og er kommet videre på det.

Når du fører din indre dialog under en kamp, hvad sprog sker det så på? Er det for eksempel afhængigt af, hvor kampen spilles? Brian Larsen

- Det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvem jeg bruger mest tid sammen med på tidspunktet. Hvis jeg er i USA og taler meget engelsk, så kører det på det sprog.

Hvorfor stopper du, før du bliver 30 år? Er der børn på vej? Jimmy Rene Eghjort

- Nej, ikke i øjeblikket. Vi vil have lidt tid for os selv, David og jeg. Jeg var klar til at stoppe, og det føles rigtigt.

Når du stopper din tenniskarriere, er det så din plan at stifte familie indenfor et til to år? Og hvad skal du lave når du stopper? Ronni Hansen

- Jeg har ikke så mange planer lige nu. Jeg vil gerne bruge noget tid sammen med David lige nu og stå op og gøre, hvad vi har lyst til. Der har altid været lagt et program foran mig, siden jeg var helt lille, og det vil jeg gerne have lov til. At slappe lidt af fra. Jeg har tiden for mig.

Hvor skal du bo sammen med din mand? Peter Jensen

- Lige nu bliver det på samme måde, og det vil sige mest i Monaco og lidt i USA. Når vi får børn, finder vi en base.

Flytter du nogensinde tilbage til Danmark? Flemming Rasmussen

- Det er ikke planen lige nu, men man ved jo aldrig.

I hvilken kamp husker du, det hele bare sad i skabet og gik bedst, alt lykkedes, og det er ikke nødvendigvis den største kamp som den i Australien, du vandt? Torben

- Der har heldigvis været nogle stykker, hvor jeg følte, at alting lykkedes, men jeg er lidt dårlig til at huske dem. Men der har været en del af dem.

Et kritisk spørgsmål, uden ond mening; hvorfor blev der aldrig arbejdet mere med forhånden, så den blev gjort lige så farlig som din baghånd? Mikkel

- Der er blevet arbejdet rigtigt hårdt på alle slag, og jeg har både forbedret min baghånd og min forhånd gennem årene. Alle dele af mit spil er blevet forbedret.

