Caroline videre efter klassekamp

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Døm aldrig Caroline Wozniacki ude. Det har mange fejlagtigt gjort i hendes lange karriere, og for lidt siden kom turen så til det hårdtslående stortalent Dayana Yastremska, som havde danskeren nede i sækken men glemte at snøre den til.

Bagud 1-5 hev Caroline sig således op ved hestehalen og spillede sig i tredje runde med en spektakulær sejr på 7-5, 7-5. På sin sjette matchbold!

Den 19-årige ukrainer viste sig lige så kraftfuld, som frygtet, i alle spillets facetter. På serven, i returneringerne og i de hvinende grundslag fra begge sider.

Men efterhånden fandt danskeren via et varieret spil, gode server og returneringer nøglen.

- Hun slår så hårdt og så præcist, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle stille op. Men så fik jeg mikset tempoet lidt op, og det hjalp, sagde en grådkvalt Caroline og takkede publikum.

Caroline lever fortsat i Australian Open. Foto: Ritzau Scanpix

Carolines mand var igen i dag på plads og bakken fruen op. Foto: Roger Parker

Klokken var 12.41 lokal australsk tid, da hun blev præsenteret som ’the former champion of Australian Open’ til et pænt bifald og krydsede den blå hardcourtbane for at finde sin bænk.

Stemningen var intens på Margaret Court fra start, hvor Caroline Wozniacki var først til at serve. Hendes første forhånd fløj ud, men herefter gav hun sig god tid og hev fire gode server frem. Den sidste blev fulgt op med en baghåndsvinder ned langs linjen og et højlydt ’come on’.

Trods to esser fra den hårdtservende modstander stod danskeren kort efter også med kampens første breakbold, men den blev såmænd afvist med endnu et es, og Yastremska lukkede såmænd partiet med et fjerde af slagsen.

Den næste breakbold var ukrainsk, og desværre fejlede Wozniacki med forhånden og kom bagud 1-2. Foran 3-1 fik Caroline afværget Yastremskas første breakbold med en slagflugtning, men på den næste konverterede ukraineren med en susende baghåndsvinder ned langs linjen.

Hun var mildt sagt i zonen, det hårdtslående stortalent, og med sin store forhånd slog hun sig også på 5-1, før rutinerede Wozniacki fandt fokus og momentum.

Hun fik brudt, endda rent, til 3-5, og kort efter servede hun sig til endnu et rent serveparti. Pludselig stod hun så også med tre breakbolde, og den nu knap så selvtillidsfulde ukrainer slog forhånden ud på den anden. 5-5.

Stor kamp af danskeren. Foto: Ritzau Scanpix

Spøjst nok trak hun via tre andenserver lige så mange point ud af sin modstander i næste parti og bragte sig på 40-15, og så forsøgte Yastremska at psyke hende med held ved i flere omgange at afbryde hendes serv. Det lykkedes desværre godt nok til at fremtvinge en breakbold, og så skiftede stillingen frem og tilbage i et nervepirrende parti, før Wozniacki lukkede.

Nu var alt pres pludselig på Yastremska, og mens solen brød frem, tog Miss Sunshine de første to point i hendes serv. Tre ukrainske hammerslag fulgte, og ved lige fik hun også point for en netruller.

Caroline forblev dog kølig og tilspillede sig en sætbold, som Yastremska fejlede på med baghånden.

Det vilde comeback var fuldendt, og Wozniackis fuldsatte boks forlod synkront sæderne med et brøl.

Efter 54 minutter kunne kampens tyske dommer, Miriam Bley, notere ’7-5, Wozniacki’, og så gik Dayana Yastremska ellers på toilettet.

I de minutter mistede danskeren sit momentum. Hun indledte andet sæt med en dobbeltfejl og fortsatte ufokuseret til et rent ukrainsk break. Fejlene fortsatte, og efter få minutter var hun nede med endnu et break og 0-3.

Så var endnu et comeback påkrævet, og det blev da også påbegyndt. Wozniacki brød og servede sig med et es på 2-3. Efter et parti til hver fik danskeren så chancen for at udligne, og det gjorde hun rent til 4-4.

Så fulgte et mentalt stort serveparti i den tiltagende varme. Yastremska holdt hovedet koldt først og bragte sig på 30-0, men et es og en forhåndsvinder bragte balance. Så lynede den ukrainske forhånd til en breakbold, som blev afværget i en tæt duel. Det blev den næste også, og så var Wozniacki med 5-4 et parti fra tredje runde.

Yastremska måtte have hjælp af fysioterapeuten - lige lidt hjalp det. Foto: Ritzau Scanpix

Så tilkaldte teenageren en fysioterapeut.

Hun vendte tilbage på banen med bind om venstre lår og kom bagud 0-30, før Caroline kort efter stod med to matchbolde efter 107 minutters spil. De blev begge afværget, men en dobbeltfejl gav en tredje. Også den blev slået væk, før Yastremska udlignede med et skrig.

Efter kampens længste duel bragte Caroline sig på 6-5, og så stod hun pludselig med sin fjerde matchbold. Den lobbede hun ud med forhånden, men en ny ventede efter to timers spil.

En lang duel. En forhånd på linjen, eller hvad? Hawkeye dømte ude.

Sjette matchbold: Yastremska slår forhånden ud.

I tredje runde venter vinderen af opgøret mellem franske Caroline Garcia og Ons Jabeur fra Tunesien.