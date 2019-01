Caroline vil ikke puste til konflikt: Tænker kun på mig selv

Caroline Wozniacki lukker alle konflikttemaer ned, for hun har brug for at bevare fokus før storkampen mod Sharapova

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Det er tydeligt, at Caroline Wozniacki har meget lidt lyst til at tale om den forhistorie, der har udspillet sig for den ganske tennisverden mellem hende og Maria Sharapova de senere år.

Hun har travlt med at komme videre til et sponsorarrangement for Rolex efter torsdag formiddags træning, så svarene er korte og afdramatiserende i forhold til alle konfliktflader med russeren og hendes team.

Mellem linjerne gør hun det klart, at hun står overfor en stor og vigtig tenniskamp, og derfor skal hendes forberedelse kun handle om tennis. Alt andet kan nemlig forstyrre hendes livsvigtige fokus.

- Vi har aldrig sagt noget mod hinanden på den måde. Jeg tror ikke, at nogen af os har noget imod den anden. Det er bare ’hej’, og så er det dét.

- Så det er noget, du kan og vil lukke ned for, når du går på banen?

- Ja, helt bestemt, lyder svaret.

Hun har ikke set nogen af Sharapovas to kampe ved Australian Open, fortæller hun. Så hun har ikke noget indtryk af hendes form.

- Jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtigt set hende spille på det seneste, men ved, at hun aldrig er nem at spille mod. Jeg ser frem mod kampen og håber, at det er nok, hvis jeg spiller mit bedste.

- Hvordan vil du beskrive hendes forcer?

- Hun spiller aggressivt og forsøger at trykke på første bold.

- Så hvordan skal du slå hende?

- Jeg skal spille mit spil.

Forhåbentlig er Caroline Woznaicki lige så kontant og kort for hovedet, når hun fredag går på banen til en kamp, der virkelig er imødeset her ved Australian Open.

Ti møder mellem Wozniacki og Sharapova 2015, Madrid, kvartfinale, grus: Sharapova, 6-1 3-6 6-3 2014, Sæsonfinalen, første runde, hardcourt: Wozniacki, 7-6(4) 6-7(5) 6-2 2014, Us Open, 4. runde, hardcourt: Wozniacki, 6-4 2-6 6-2 2013, Indian Wells, finale, hardcourt: Sharapova, 6-2 6-2 2012, Miami, semifinale, hardcourt: Sharapova, 4-6 6-2 6-4 2011, Rom, semifinale, grus: Sharapova, 7-5 6-3 2011, Indian Wells, semifinale: Wozniacki, 6-1 6-2 2010, Us Open, 4. runde: Wozniacki, 6-3 6-4 2008, Rom, 4. runde: Sharapova, 6-4 7-6(3) 2008, Doha, kvartfinale, hardcourt: Sharapova, 6-0 6-1

Se også: Respektfuld Sharapova: Wozniacki har hævet sit niveau

Se også: Bortforklaring, bane-krig og barsk tone: Kold luft inden Caroline-braget

Se også: Aggressive Caroline: Jeg fik vist mig frem fra start