Caroline Wozniacki er blevet mor

Caroline Wozniacki og David Lee er blevet forældre. Det oplyser Caroline Wozniacki på Twitter:

Her oplyser hun også, at datteren får navnet Olivia Wozniacki Leee, og at hun blev født fredag 11. juni.

Begge Carolines forældre, Anna og Piotr, er i Miami og kan berette, at den lille familie har det godt.

- Fødslen er gået fint - også i forhold til hendes sygdom, siger mormor Anna til Ekstra Bladet med adresse til den gigtsygdom, der tvang Caroline Wozniacki til at stoppe sin tenniskarriere.

Også morfar Piotr var stolt.

- Jeg er superglad. Bare kom med nogle flere, siger han om barnebarnet.

Piotr Wozniacki oplyser endvidere, at selv om fødslen forløb planmæssigt, så fik den barslende mor et gigantisk chok, da hun kort efter så Christian Eriksen falde om i EM-kampen mod Finland. De to er begge involveret i energi-drikken State

30-årige Caroline Wozniacki indstillede karrieren ved Australian Open i 2020 efter en karriere, der blandt andet bød på Grand Slam-sejr i netop Australian Open i 2018, mens hun året inden vandt WTA-finalen. Desuden har hun ligget nummer et i verden i hele 71 uger.

Både i 2010 og 2018 blev Wozniacki kåret til Årets Sportsnavn i Danmark, mens hun bar den danske fane ind ved OL i Rio i 2016.

Wozniacki og Lee fandt sammen i 2015 og blev gift i sommeren 2019.

Parret har inden fødslen udvist rettidig omhu ved for nyligt at have købt en ny, overdådig lejlighed i Fisher Island i Miami. Den kan du læse om her