Caroline Wozniacki er gravid

Den danske tennisdarling lagde sidste år ketcheren på hylden, og nu kan hun berette gode nyheder: Hende og gemalen David Lee venter en pige, som efter planen skal ankomme til juni.

- Jeg kan ikke vente med at møde vores lille pige til juni, skriver Wozniacki ekstatisk i sin annonvcering af den glædelige nyhed.

Caroline Wozniacki fortalte i december til avisen Bild, at hun leddegigt-sygdommen ikke stoppede hende i at stifte familie.

- Et af de mange spørgsmål, som min reumatolog stillede, var: Kan jeg blive gravid med sygdommen, og ville det være sikkert for min baby? Nu hvor jeg ved, at jeg kan få børn, er jeg fokuseret på at holde min sygdom under kontrol, så jeg holder mig sund, hvis min mand og jeg beslutter at stifte familie, siger Wozniacki i et stort interview med Bild.

På det tidspunkt har hun formentlig kendt til sin søde hemmelighed.

Man forstår hende godt. Børn er ofte blevet bragt på banen, også mens hun var aktiv, men så sent som i august blev hun spurgt, hvordan landet nu lå.

- Vi har haft så travle kalendere i lang tid. Faktisk i 20 år, så jeg nyder bare, og det gør David også, at være gift og bare være os. Jeg er stadig ung, så vi har tid, og vi har ingen planer om det lige nu, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

En måned senere kunne man dog høre NBA-husbonden sige følgende i programmet 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki'.

– Vi ønsker begge at stifte familie, det er dog ikke derfor vi stoppede vores sportskarriere, men vi vil gerne have nogle børn og et normalt liv. Jeg tror, at vi bliver gode forældre. Det er det næste på listen.

Nu er det så en realitet, at der er et nyt familiemedlem på vej, og så er spørgsmålet bare, hvor de skal slå sig ned, eftersom de lige har solgt den store lejlighed på Fisher Island omkring Miami for 100 millioner.

De har lidt tid inden juni, hvor fødslen er sat til.

Sælger hundedyr luksuslejlighed i lyn-handel

Vil hævne sig: Kom tilbage, Caroline