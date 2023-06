Caroline Wozniacki gør comeback

Caroline Wozniacki har smidt en bombe.

Den 32-årige danske stjerne vender tilbage til tennissporten og genoptager karrieren.

Det bekræfter hun selv på Instagram i forbindelse med et stort interview med magasinet Vogue.

'I løbet af de sidste tre år væk fra spillet fik jeg indhentet den tabte tid med min familie, jeg blev mor og har nu to smukke børn, jeg er så taknemmelig for,' skriver hun.

'Men jeg har stadig mål, jeg gerne vil nå. Jeg vil gerne vise mine børn, at du kan forfølge dine drømme, uanset din alder eller rolle. Vi besluttede som familie, at det var på tide. Jeg kommer tilbage for at spille, og jeg kan ikke vente.'

...

I første omgang vender hun tilbage til US Open senere i år, når Grand Slam-turneringen starter i august. Beslutningen om at vende tilbage skete mellem jul og nytår.

Wozniacki indstillede sin tenniskarriere efter Australian Open i januar 2020. En turnering, hun selv vandt i 2018.

Siden har hun stiftet familie, lavet en masse tv og spillet opvisningskampe. Ifølge hende selv havde hun ikke slået til en tennisbold, før to år efter hun stoppede.

Men her tre og et halvt år senere lader det til, at selvtilliden er større end nogensinde, og sulten for at vinde kampe er ikke til at tage fejl af.

- Kan jeg vinde US Open? Det tror jeg. Kan jeg vinde Australian Open? Det tror jeg. Det er derfor, jeg gør det her, og så må vi jo se, hvad der sker, udtaler hun til Vogue.

Her gør hun det også klart, at hun vil til OL.

Wozniacki har opnået den bedste ranglisteplacering for en dansk kvinde gennem tiderne, da hun 11. oktober 2010 nåede førstepladsen på WTA-Touren.