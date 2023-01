Caroline Wozniacki indlemmet i Hall of Fame

Lørdag aften blev spændingen udløst.

Caroline Wozniacki er det nyeste medlem af Sportens Hall of Fame og træder dermed ind på den ærefulde liste af danske sportslegender.

Hun er til dato den eneste danske tennisspiller, der har vundet en Grand Slam i single og nåede i sin karriere at ligge nummer ét på verdensranglisten i sammenlagt 71 uger.

- Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er en kæmpe ære at være med i den meget lille gruppe af sportsfolk, som har gjort noget ekstraordinært i deres sportsgren, siger hun til Ekstra Bladet.

Caroline Wozniacki er det nyeste medlem af Sportens Hall of Fame. Det kom frem ved Sport 2022 i Boxen i Herning, hvor den tidligere tennisstjerne tilmed var vært. Foto: Astrid Dalum

- Mange af dem, der er med, har jeg fulgt, siden jeg var en lille pige, og heppet på, så det er virkelig stort, at jeg nu er med i den gruppe. Det føles faktisk lidt surrealistisk. Det er svært at beskrive, men det er en meget speciel følelse, at jeg nu er en del af så eksklusiv en gruppe af atleter.

- Jeg kan huske, da jeg var yngre og gik forbi alle busterne i Idrættens Hus. Det var de allerstørste jo. Det er både lidt vildt og også sjovt at tænke på, at mit ansigt nu også kommer til at være der.

Den i dag 32-årige pensionerede tennisstjerne svarer med en tydelig stolthed i stemmen.

På trods af en glorværdig karriere, der har budt på et hav af opture, priser og anerkendelser, er det noget særligt for hende, at hun nu kan kalde sig for medlem af Sportens Hall of Fame.

Caroline Wozniacki er det 39. medlem af Sportens Hall of Fame. Foto: Astrid Dalum

Caroline Wozniacki er den første kvindelige tennisspiller på listen og den blot anden tennisspiller efter Kurt Nielsen.

En sport, som for alvor blev folkeeje i det danske land, da hun allerede fra en ung alder bed skeer med de største tennisstjerner i verden.

- Jeg synes, tennis er den bedste sport i verden, og det betyder meget, at jeg kan være et forbillede for de unge piger og drenge, som gerne vil dyrke tennis.

- Jeg håber også, at jeg har haft lidt at gøre med, at Clara (Tauson, red.) og Holger (Rune, red.) har gjort det så godt. De har selv lagt de mange, mange timer i det, men bare det, at jeg kan vise danske piger og drenge, at de kan, hvis de vil og træner hårdt, betyder meget.

- At tro helt oprigtigt og realistisk på, at man kunne blive nummer et i verden, når man kommer fra lille Danmark, er jo svært. Men hvis jeg har givet folk en tro på, at de kan gøre det, de vil, så er jeg meget, meget glad.

Den ultimative forløsning

I 2018 vandt Caroline Wozniacki endelig sin Grand Slam-titel. Foto: Anne Parker/International Sports fotos

Verdensetter, vinder af sæsonfinalen og et hav af andre WTA-titler.

Caroline Wozniackis karriere var allerede én til historiebøgerne. I både dansk og international sammenhæng.

Men der skete alligevel noget skelsættende for den danske tennisdarling 27. januar 2018 under Australian Open i Melbourne.

- Det var kæmpestort for mig. Jeg havde opnået så mange andre ting i min karriere og havde vundet stort set alt, der kunnes vindes. Jeg følte, at det var den sidste ting, der manglede på mit CV.

Øjeblikket, hvor Caroline Wozniacki kunne følelserne få frit løb. Foto: ROGER PARKER/International Sports fotos

For Wozniacki var den en drøm, der gik i opfyldelse, da rumænske Simona Halep efter to timer og 53 minutters tennis sendte bolden i nettet, inden danskeren kunne falde grædende til jorden.

Hun havde havde vundet Australian Open. Nu fik hun endelig den Grand Slam-titel, som alle gang på gang fremhævede, at hun manglede.

Men for Wozniacki selv handlede sejren om mere end bare at få en Grand Slam-titel på CV’et. Den repræsenterede noget mere.

Caroline Wozniacki skrev dansk tennishistorie den januardag i 2018. Foto: ROGER PARKER/INTERNATIONAL SPORTS FOTOS LTD

- Når jeg tænker tilbage, bliver jeg så stolt over at tænke på, at jeg kæmpede mig tilbage dengang. Otte år tidligere lå jeg nummer et i verden for første gang, men den endte jeg jo med at miste.

- Der er opture og nedture i ens karriere, men Australian Open-titlen beviste, at jeg ikke gav op, men at jeg kæmpede hårdt og kom tilbage på toppen af verden og vandt en Grand Slam.

Den kroniske sygdom

Caroline Wozniacki døjede mod slutningen af karrieren med store smerter i kroppen - det viste sig at være en kronisk sygdom. Foto: AP/Adam Hunger

- Jeg vågnede om morgenen og havde det dårligt. Jeg havde ondt over alt, og jeg vidste, at der var noget helt galt. Som topatlet kender man jo sin krop, og jeg kunne bare mærke det.

2018-sæsonen begyndte med det ultimative triumf ved Australian Open, men sluttede med en bombe, der skabte overskrifter verden over.

Caroline Wozniacki kunne efter sæsonfinalerne i Singapore fortælle, at hun havde fået konstateret leddegigt.

Forud for det var gået ét langt smertehelvede.

- Det var virkelig frustrerende og hårdt, fordi jeg ikke vidste, hvad der var galt med mig. Det gjorde mig meget nervøs på det tidspunkt, fordi jeg ikke havde nogen anelse om, hvad der foregik. Det var det værste, for jeg var også nervøs for, om der var noget meget alvorligt galt.

Foto: Yong Teck Lim/AP

- Det var selvfølgelig et chok, da vi endelig fandt ud af det, men samtidig føltes det også godt, at vi nu vidste, hvad der var galt, og jeg derfor også kunne starte med at arbejde på at få det bedre.

- Det var også et stort wake up-call for mig om, at ens krop kan sige fra, og at man ikke er immun over for alt, selvom man er topatlet.

Men Caroline Wozniacki tog den kroniske gigtsygdom i stiv arm og valgte at tale åbent og ærligt om det.

- Jeg vidste, at hvis jeg var en af de bedste i verden i min sport, og jeg ikke blev taget seriøst af en læge, der fortalte, at det var mentalt, eller at jeg var i dårlig form, hvordan skulle andre så blive taget seriøst?

Foto: Astrid Dalum

- Derfor var det vigtigt for mig at sige, at det kunne ske for alle. Om du er verdens bedste tennisspiller eller ikke dyrker sport. Du kan stadig have den her gigtsygdom. Det var derfor, jeg talte så åbent om det.

Lidt over et år senere lagde Caroline Wozniacki ketcheren på hylden i en alder af 29 år.

Efter en lang og glorværdig karriere var det nu tid til at tage hul på næste kapitel, der blandt andet skulle gå med at stifte familie.

I dag er hun gift med David Lee og har børnene Olivia og James.

Og nu er hun medlem af Sportens Hall of Fame.