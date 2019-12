Danmarks største sportsnavn, Caroline Wozniacki, stopper karrieren.

Hun spiller sin sidste tenniskamp ved Australian Open kort inde i det nye år. Det har hun netop offentliggjort på sin Instagram-profil efter at have break'et nyheden i det store tv-show hos ABC, Good Morning America.

Dermed binder hun en afsluttende sløjfe på sin eventyrlige karriere i netop de omgivelser, hvor hendes store drøm om en grand slam endelig gik i opfyldelse to år tidligere.

Caroline Wozniackis karriere på 82 sekunder. Derfor er hun den største danske tennisspiller nogensinde. Redigering: Kristian Hansen

Det skete efter en hårdt tilkæmpet, dramatisk og spillemæssigt meget berømmet finalesejr i tre sæt på Rod Laver Arena over Simona Halep.

Ved samme lejlighed overtog hun rumænerens førsteplads. En trone, som hun første gang erobrede i oktober 2010 i Beijing, og som hun i alt har siddet på i 71 uger. Den sidste bedrift giver hende en historisk placering i top ti.

‘Jeg har altid fortalt mig selv, at når tiden kom ville der være ting uden for tennis, som jeg hellere ville lave. Nu er det tid. Det er gået op for mig, at der er mere i livet, jeg gerne vil opnå’, skriver Caroline Wozniacki og fortsætter:

’At blive gift med David var et af disse mål og at starte en familie med ham, mens jeg stadig vil rejse rundt i verden og hjælpe med at gøre opmærksom på leddegigt er alle passioner, som jeg vil forfølge fremover.'

'Derfor annoncerer jeg i dag, at jeg trækker mig tilbage efter Australian Open. Det har intet at gøre med mit helbred, og det er ikke et farvel. Jeg ser frem til fortsat at dele min rejse med jer.'

Hun takker også sin far og alle andre, der har fulgt og støttet hende.

Gennem karrieren hentede hun titler i hele 30 WTA-turneringer og har i skrivende stund tjent næsten 240 millioner kroner i præmiepenge.

Alle Caroline Wozniackis sejre Fredag valgte Caroline Wozniacki at offentliggøre, at hun indstiller sin tenniskarriere i januar efter Australian Open. Hun har vundet 30 internationale turneringer. Her følger sejrene år for år. 2008: * Nordic Light Open efter finalesejr over Vera Dushevina. * Connecticut Open efter finalesejr over Anna Chakvetadze. * Japan Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. 2009: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Aleksandra Wozniak. * Eastbourne International efter finalesejr over Virginie Razzano. * Connecticut Open efter finalesejr over Elena Vesnina. 2010: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Olga Govortsova. * Danish Open efter finalesejr over Klara Zakopalova. * Canadian Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. * Connecticut Open efter finalesejr over Nadia Petrova. * Pan Pacific Open efter finalesejr over Elena Dementieva. * China Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. 2011: * Dubai Tennis Championship efter finalesejr over Svetlana Kuznetsova. * Indian Wells efter finalesejr over Marion Bartoli. * Charleston Open efter finalesejr over Elena Vesnina. * Brussels Open efter finalesejr over Peng Shuai. * Danish Open efter finalesejr over Lucie Safarova. * Connecticut Open efter finalesejr over Petra Cetkovska. 2012: * Korea Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. * Kreml Cup efter finalesejr over Samantha Stosur. 2013: * Luxembourg Open efter finalesejr over Annika Beck. 2014: * Istanbul Cup efter finalesejr over Roberta Vinci. 2015: * Malaysian Open efter finalesejr over Alexandra Dulgheru. 2016: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Naomi Osaka. * Hong Kong Open efter finalesejr over Kristina Mladenovic. 2017: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Anastasia Pavlyuchenkova. * WTA Finals efter finalesejr over Venus Williams. 2018: * Australian Open efter finalesejr over Simona Halep. * Eastbourne International efter finalesejr over Aryna Sabalenka. * China Open efter finalesejr over Anastasija Sevastova. Kilde: WTA. Vis mere Luk

Her sikrer Caroline Wozniacki sin første og eneste Grand Slam-titel, Australian Open. Se højdepunkter fra den intense finale her. Video: SNTV

Caroline Wozniacki har dog tjent endnu flere penge uden for banen via sponsorater og optræden i diverse sammenhænge, og hun er dermed også Danmarks klart bedst betalte sportsudøver nogensinde.

Uden for stregerne har hun desuden etableret sig som et verdenskendt brand med millioner af følgere på de sociale medier.

Carolines største triumf kom ved Australian Open 2018. Foto: Getty Images

Allerede som 11-årig formulerede hun ønsket om at blive verdens nummer et og vinde grand slams, og hendes far, Piotr Wozniacki, lovede at hjælpe. De to har siden været et uadskilleligt makkerpar på den internationale tennistur.

Hun vandt sin første WTA-titel i Stockholm i 2008 og deltog samme sommer i sit første af i alt tre Olympiske Lege for Danmark.

Ud over Australien Open vandt hun blandt andre de store Premier-titler i Indian Wells og Beijing, ligesom hun vandt sin på det tidspunkt største titel ved WTA’s sæsonfinale i oktober 2017 med finalesejr over Venus Williams.

Hvad 29-årige Caroline Wozniacki nu skal lave, vides ikke, men hendes beslutning skyldes angiveligt ikke kun den kroniske gigtsygdom, som de seneste år har været en uvelkommen følgesvend.

Hendes primære fokus vil dog utvivlsomt være at stifte familie med sin amerikanske ægtemand, David Lee, som hun blev gift med i Toscana i sommer.

Desuden har den danske tennisstjerne længe tænkt tanker om, hvad der kunne være hendes næste karrierekapitel.

Caroline Wozniacki vinker snart farvel til en eventyrlig karriere. Foto: Shaun Botterill/Getty Images/Ritzau Scanpix

