Carolines baby på vej: - Det går overraskende godt

Til juni bliver Caroline Wozniacki og David Lee forældre til en datter. Carolines storebror håber på at kunne besøge dem hurtigt efter fødslen

Patrik Wozniacki følger som storebror tæt med på sidelinjen, ligesom han også har gjort det i dele af Carolines karriere.

Caroline Wozniacki er gravid og skal efter planen føde en lille pige til juni.

- Det går overraskende godt med Carolines graviditet. Hun træner flere gange om ugen og kører bare på!, siger Patrik Wozniacki til Billed-Bladet.

Storebroren vil naturligvis gerne besøge Caroline og hendes mand, David Lee, kort tid efter fødslen, hvis det er muligt.

Coronapandemien kan dog besværliggøre en eventuel tur til USA.

- Jeg håber da, at hvis Caroline føder i Monte Carlo, at jeg så kan komme og besøge hende ret hurtigt derefter. Det ville være rigtig rart, men det bliver jo nok sværere, hvis hun føder i USA, siger han.

Caroline Wozniacki venter en datter. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Caroline Wozniacki, der har leddegigt, er tidligere blevet spurgt, om hun kan blive gravid med sygdommen, hvilket nu er lykkes.

- Jeg har tæt kontakt med min læge, og bortset fra det prøver jeg at spise sundt og træne regelmæssigt. Jeg er gravid nu, hvilket er virkelig spændende for mig og mit nye kapitel, sagde hun i februar til australske Herald Sun ifølge The Australian.

- Den nye virkelighed er lidt anderledes, men den er spændende, og jeg er meget glad.

