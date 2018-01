Carolines David: Ingen ridder af den røde løber

David Lee har det bedst under afslappede former, men han og hans stjerne-forlovede har nu fundet en fin rytme på tennisturen, fortæller han

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Han har det tydeligvis bedst i jeans og t-shirt, men han har forlovet sig med en sportsstjerne, der også udenfor banen er badet i blitzlys.

Ind i mellem må han dog træde med Caroline Wozniacki ud på den røde løber, så Ekstra Bladets altid jeans-klædte reporter fandt det naturligt at spørge David Lee, hvordan han egentlig har det med den type øvelse.

- Altså, som basketballspillere rejste vi jo hele tiden rundt i jakkesæt. Men det er rigtigt, at jeg er en low key guy.

- Jeg kommer normalt bare som mig selv og støtter hende. Jeg er ikke ude på at blive bemærket på nogen måde i et eller andet fancy outfit, svarer han med et lille, skævt smil.

- Men Caroline er jo også afslappet klædt, når vi ikke er på den røde løber som den anden aften, siger han med adresse til Australian Opens players party.

- Hun er i joggingtøj og jeg i jeans og t-shirt. Det nyder vi. Vi er jo ikke noget fancy par, der ønsker at rende til alle mulige premierer. Vi kan godt lide at se en film og gå ud og spise god mad, men vi foretrækker at gøre det så privat som muligt.

David Lee, når han er bedst tilpas, i t-shirt, jeans og sneakers. Foto: Ritzau Scanpix

Den 34-årige amerikaner, der for nylig sagde farvel til sin aktive sportskarriere, lever selvfølgelig et nyt liv i selskab med Caroline, men de to har også fundet deres egen rytme og tempo på tennissportens landevej.

- Det er stadig et forhold som alle andres, siger han.

- Hvis jeg ikke selv havde opnået noget, kunne det nok være intimiderende på et vist niveau at være forlovet med nogen, der har udrettet så store ting som Caroline.

- Men fordi jeg selv har opnået ting og har mit eget selvværd, så er jeg kun glad for, at hun er den stjerne, hun er.

- Faktisk er det meget inspirerende at se, hvor hårdt hun arbejder. Hun gør de rigtige ting, og hun behandler folk på den rigtige måde.

- Hun spiller tennis på samme måde, som jeg spillede basketball. Det handler om at få det optimale ud af dine evner, have en god arbejdsmoral og være fokuseret. At gå ud på banen og give det hele derude.

- Jeg respekterer hende meget for hendes tennis, men på samme tid er jeg jo revnende ligeglad med, om hun spiller tennis eller ej. For hun er et fantastisk menneske.

David og Caroline forud for Australian Open Foto: Ritzau Scanpix

Han er A-menneske, mens hun er det modsatte. Og hun skal under en turnering finde det rette spændingsniveau, mens han står i baggrunden. På den måde er det en kæmpe fordel, at han selv kender kravene fra sit liv i toppen af amerikansk basketball.

- Vi har vænnet os til dette liv sidste år. Den største forskel er, at kampene falder hver anden dag ved en grand slam.

- På kampdage er der – ligesom da Caroline kom ud til mig på basketkampe for San Antonio – nogle strukturer. Det er ting, hun foretrækker at gøre de dage.

- Da hun skulle have en lur i går, fandt jeg på noget andet at lave. Så har jeg mine egne ting, workout for eksempel. Jeg kender hendes skema.

- På fridage som i dag (torsdag) er det bedst at være så meget som muligt væk fra tennis. Komme væk fra stadion efter træningen, måske gå en tur. Tage en fridag rent mentalt og slappe af.

- På den slags dage håber jeg at kunne få hende væk fra tennis nogle timer ad gangen. Om det så handler om bare at se en film på værelset, siger han.

Han er startet på en ny karriere i forretningsverdenen, og han er taknemmelig over, hvor let det er gået – ikke mindst takket være Caroline.

- At have den stabilitet at have en forlovet som hende, gør mit liv utroligt godt. Da jeg ville træde tilbage, kunne jeg måske ikke have gjort det uden hende. Hun har været en fantastisk støtte under den overgang i mit liv.

- Nu prøver jeg at hjælpe og støtte hende, så meget jeg kan, ved at rejse ud til hende, så meget jeg kan, siger han.

Og så må man tage en rød løber med i ny og næ.

Husk at Ekstra Bladet dækker Carolines 3. runde-kamp i Australian Open LIVE i tekst fra ca. kl. 11.

Ringende kostbar: Nu flasher Caroline diamanterne

Se også: Tennisstjerner amok i babyboom og bryllupsfeber

Uventet frieri: Her overraskede basket-stjernen Caroline