Carolines 'dirty thirty': Fejret med luksus

Det meste af hendes første 30 år er gået at svinge en ketcher på forbilledlig vis, men nu skal livet leves uden for mange rammer og regler.

Caroline Wozniacki ser ud til at nyde sit nye liv, hvor der er mere plads til at slå sig, og lørdag havde hun i den grad undskyldningen for netop det, idet hun nåede de 30 år.

Fødselsdagen blev fejret på det luksuriøse jetset-sted Sass Cafe i Monaco, hvor Wozniacki havde klædt sig på til 'Dirty Thirty'-fejring. Som både hun og husbonden beskriver den runde fødselsdag på Instagram.

Cafe Sass har ofte besøg af de helt store stjerner, hvilket deres 'Wall of Fame' bevidner. Og der er ikke priser på menukortet, hvilket plejer at betyde, at prisniveauet er i den høje ende. Intet problem for Danmarks bedst betalte sportstjerne gennem tiderne, der nu nyder friheden uden konstant rejseri, turneringspres og træningsskemaer.

I selskab af blandt andre manden David Lee, og tennis-veninden Donna Vekic holdt Wozniacki hof, og helt i hendes ånd - som en kvinde med en sød tand - var der også en anstændig kage til at markere den runde fødselsdag.

Brormand Patrik fortalte på dagen til TV2, at Wozniacki er glad for sin nye tilværelse, som har budt på en række andre fornøjelser end sporten, der har gjort hende så berømt. Så hun har ikke kedet sig, selvom den sædvanlige hverdag er skiftet godt ud.

Han løftede desuden sløret for, at hun ikke har haft en ketcher i hånden, siden karrieren sluttede. Og så er der et par småting i hverdagen, som hun lige skulle have styr på.

- Vi grinte jo lidt over, at Caroline pludselig skulle spørge, hvordan det lige er, man vasker tøj. Hun vidste det jo godt, men det er et eksempel på nogle af de helt basale ting, som man tænker, en 30-årig selvfølgelig kender til. Men det synes hun er rigtig hyggeligt sammen med David, fortæller Patrik Wozniacki til TV2.

Wozniacki skulle have spillet afslutningskamp mod veninden Serena Williams, men coronavirussen satte en stopper for opgøret 18. maj, så nu arbejder man på at finde en ny dato.

