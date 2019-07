Carolines eventyr-bryllup - det ku' have været i Danmark

LONDON (Ekstra Bladet): - Det var eventyragtigt, romantisk og afslappet – men stadig også med lidt luksus. Det var et godt miks af alt det, vi gerne ville have.

På Wimbledons solbeskinnede anlæg står smilene i kø hos Caroline Wozniacki, mens hun husker tilbage på sit bryllup med amerikanske David Lee for et par uger siden.

En bryllupsfest, der varede næsten fire dage i den lille, idylliske flække Castiglion del Bosco i Toscana. Og som fortsatte i et lavere gear over endnu et par fridage.

- Det var en fantastisk uge, vi havde. Det var rigtigt sjovt og helt uden stress. Alt gik, som det skulle, konstaterer Caroline Wozniacki.

Ikke mindst mørklægningen af lokaliteten lykkedes, og netop den manøvre er hun tydeligvis både stolt over og særdeles tilfreds med.

- Ja, det lykkedes, og det havde jeg det rigtig fint med, siger hun med et af den slags skæve, små grin, der ikke efterlader meget tvivl om nydelsens karakter.

Men hun havde nydt så meget andet under festlighederne, som alle gæster da også siden har lovsunget som noget magisk.

- Vi holdt det forholdsvis småt med 115 gæster, og alle kom godt ud af det med hinanden, siger hun og forklarer, at hun og David havde gjort deres for, at netop det skulle ske.

- På anden-dagen havde vi arrangeret en lille olympiade, hvor vi satte de forskellige hold sammen af folk, der ikke havde mødt hinanden før. Det var fedt at se alle integrere sig den dag. Alle havde noget at tale med hinanden om, og alle havde det sjovt. Det var en fed måde at starte festen op på.

Talerne husker hun ikke så tydeligt, siger hun, men det kan hun senere komme efter på optagelser fra seancen. De mange billeder, eksklusivt solgt til magasinet Vogue, har hun til gengæld glædet sig over.

- Jeg synes, de var flotte. Vi havde en fantastisk fotograf, som var meget sød og helt nede på jorden og gjorde det præcis, som vi gerne ville have det.

Og så afslører hun, at brylluppet meget vel kunne være foregået et andet sted, såmænd også i Danmark.

- Egentlig ville vi have holdt det lige uden for Monaco på Four Seasons du Cap Ferrat. Men da vi tog vores runde derude, var der for mange regler. Der måtte ikke være fyrværkeri, og man måtte ikke gå udenom efter midnat og det ene og andet. Så tænkte vi, at det var ikke det, vi ville have.

- Vi har også været rundt i Danmark og kigge forskellige steder, men vi er meget glade for Italien, som er en af vores favorit-feriesteder,og det blev bare helt fantastisk.

Den efterfølgende bryllupsrejse blev kort.

- Så tog jeg et par dage fri på en båd med David og et par af vores venner. Det var en fed måde at tone det hele ned på, siger Caroline Wozniacki, der kort efter stod på en træningsbane på den engelske sydkyst.

Caroline og Piotr Wozniacki tilbage i arbejdstøjet på Wimbledons træningsanlæg. Foto: Roger Parker

Omstillingen fra fest til arbejde var dog ikke hård.

- Hele mit liv har jeg skullet omstille mig fra det ene til det andet, siger hun.

- Jeg havde en fantastisk uge, men jeg var i fitness stort set hver dag. Til gengæld var jeg væk fra tennisbanen.

- Det var fedt, at det så var græsset, jeg skulle tilbage på. Det giver mig altid en god følelse, så at det var Eastbourne, var fint for mig. Jeg kunne sove godt og lade energi op, siger hun med endnu et smil.

