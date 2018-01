Carolines forlovede: Vidste ikke, om hun kunne overkomme det

- Jeg er så stolt over at dele det her øjeblik med Caroline, sagde David Lee, som dog også udtrykte stor respekt for den stakkels taber

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Han havde en kold Coopers pale ale i sine store næver, og han var tydeligvis stadig præget af den følelsesmæssigt voldsomme oplevelse, det var at sidde i boksen og se Caroline Wozniacki kæmpe nede på banen med de sidste gasser i tanken.

I hendes takketale nævnte hun sin taknemmelighed over, at David Lee var fløjet til Melbourne for at støtte hende, og den følelse var gengældt.

- Jeg var meget taknemmelig over hendes ord, og jeg er så glad for, at jeg har kunnet støtte hende, sagde den 206 centimeter høje amerikaner, der ikke havde følt sig lige stor gennem hele den dramatiske kamp.

- Det var en ordentlig tur i rutsjebanen. Men ved stillingen 3-4 i tredje sæt var det nok det eneste tidspunkt, hvor jeg tænkte: ’Åh min gud. Vi må finde en vej ud af det her’.

Caroline Wozniacki har hurtigt henne til David Lee og takke for støtten. Foto: Andy Brownbill/AP/Ritzau Scanpix

- På det tidspunkt vidste jeg ikke, om hun kunne overkomme det. Men så spillede hun et utroligt parti efter det, sagde den nu pensionerede basketstjerne, som sportsligt udtalte dyb respekt for både Caroline og Simona Halep:

- Det stinker, at en af dem skal tabe den kamp, for de kæmpede så vildt begge to, og de er begge så store atleter.

Men så vendte smilet tilbage.

- Jeg har det utroligt. Jeg er så stolt af hende. Al hendes dedikation og hårde arbejde. Ingen fortjener det mere end hende, og jeg er så stolt over at dele det her øjeblik med hende.

