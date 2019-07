Carolines husspektakel: - Så ulækkert, at vi måtte flytte

- Der var så beskidt, at der ikke var en chance for, at vi kunne bo der, fortæller Caroline Wozniacki, der fik allergi af nyt logi i Wimbledon

LONDON (Ekstra Bladet): Normalt elsker hun at pakke ud i Wimbledon Village, hvor familien gennem årene har huseret på mange forskellige adresser i lejede huse med plads til hjemlig hygge.

Men i år blev Caroline Wozniackis start på den engelske grand slam alt andet end idyllisk. Der blev så langt fra nynnet under udpakningen efter ankomsten fredag aften.

- Vi havde lejet et stort hus, men det var virkelig ulækkert og meget, meget beskidt. Der var ikke en chance for, at vi kunne bo der.

- Jeg sov på sofaen den ene nat, vi blev der, fordi soveværelset var for ulækkert, fortæller Caroline Wozniacki, der sov elendigt og faktisk fik et mindre anfald af allergi af oplevelsen.

Familien havde forsøgt sig med en ny udlejer i år for at få endnu mere plads, men vedkommende skal bestemt ikke regne med en gentagelse.

- Vi betalte simpelthen så mange penge for det hus med fem-seks soveværelser. De har bare sagt undskyld og prøvet at sende nogle rengøringsfolk derind, men da var det for sent. Det kunne også dårligt lade sig gøre at få det rengjort ordentligt på kort tid.

Hjemlig hygge i Wimbledon 2011. Denne gang var huset i Wimbledon så beskidt, at familien måtte flytte på hotel. Foto: Ron Angle

I stedet rykkede Team Wozniacki på hotel inde i Londons Chelsea-kvarter, så udover hyggen i landsbyen betyder det også daglig transport gennem storbytrafikken.

- Men det er okay, for det er vi vant til fra turneringer, så det er ikke så slemt.

- Jeg synes, det er vildt hyggeligt at bo i landsbyen, men skulle jeg vælge mellem det, og så noget, der er rent og godt at bo i, og hvor jeg kan slappe af, så vil jeg hellere det, lyder det fra Caroline Wozniacki.

Hun fik siden medicin mod allergien, en ren seng at sove i og vundet sin første kamp mandag aften. Onsdag møder hun russiske Veronika Kudermetova i anden runde.

