Carolines kæreste bekræfter: Travlt med bryllupsplaner

- At starte et nyt job og planlægge det, er de to vigtigste ting, der foregår lige nu, siger David Lee

Skal Caroline Wozniacki og David Lee giftes i år?

Spørgsmålet har længe optaget hendes fans på de sociale medier, som gætter lystigt på egnede datoer, og den lange amerikaner bar formentlig ved til rygtebålet, da han forleden blev interviewet af nba.com.

Det skete, efter at parret – ikke uden en vis opmærksomhed - havde overværet kampen mellem hans tidligere klub, Golden State Warriors, og Oklahoma City fra forreste række.

Det første spørgsmål gik såmænd på, om han havde travlt med at lægge bryllupsplaner, og David Lee reagerede humoristisk.

- Dagens vigtigste spørgsmål, right? Jamen, det går virkelig godt. At starte et nyt job og planlægge det (bryllup, red.), er de to vigtigste ting, der foregår lige nu, svarede han og søgte så nærmeste omvej:

- Og så det at være en tennisfan. Det er også på min dagsorden. Det er noget af det mest nerveflænsende, jeg nogensinde har været en del af, at skulle sidde og kigge på en anden og ikke have nogen som helst indflydelse på resultatet andet end at kunne heppe. Det er en ret hjælpeløs følelse.

Had fun with my superstar hubby tonight at the @warriors game! @dlee042 pic.twitter.com/J3wBtq6N7x — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 25. februar 2018

Den tidligere Warriors-helt, som brød holdets 16 år lange tørke uden en spiller på All Star-holdet, erklærede sig i øvrigt fint tilfreds med sin tilværelse som basket-pensionist.

- Jeg har det virkelig fint med det. Jeg er lykkelig for, at jeg stoppede på mine egne præmisser. Det var meget vigtigt for mig.

- Jeg havde overvejet at spille måske to-tre år mere, men så fik jeg et interessant forretningstilbud udenfor banen. Jeg kiggede på de tilbud, jeg fik som transferfri, og på, hvad jeg har opnået i min karriere og tænkte, at tidspunktet var så godt, som det kunne blive.

David Lees nerver har det ikke godt, når Caroline Wozniacki spiller. Foto: All Over Press

- Jeg har det fint med at komme her i aften som tilskuer. Det er slet ikke akavet for mig bare at være en fan, sagde David Lee, som efterfølgende har opholdt sig i Los Angeles sammen med sin kommende hustru.

Hun er i disse dag på vej ind i den californiske ørken for at spille med i en af årets helt store turneringer, Indian Wells, som serves i gang midt i næste uge.

