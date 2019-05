Carolines katastrofe: Måtte opgive igen

Tirsdag bød på endnu en ærgerlig dag for tennisstjernen Caroline Wozniacki.

Danskeren måtte for anden turnering i træk trække sig fra sin første kamp i en turnering.

Denne gang i Rom, efter at Wozniacki havde tabt første sæt til amerikanske Danielle Collins efter tiebreak.

Danskeren fik flere gange undervejs i sættet behandling, denne gang var det tilsyneladende den ene læg, der drillede danskeren.

Straks efter at have tabt første sæt valgte Wozniacki at opgive.

For ni dage siden måtte danskeren også opgive tidligt i WTA-turneringen Madrid Open. I den turnering var det smerter i lænden, der fik Wozniacki til at give op efter blot tre partier mod franske Alizé Cornet.

