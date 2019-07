Carolines nedsmeltning: Grillet af kineser

LONDON (Ekstra Bladet): Ved French Open blev 6-0 ’en farlig føring’ for Caroline Wozniacki. Ved Wimbledon blev 4-0 tilføjet den samme ubehagelige historiebog.

I små tyve minutter lignede det en rigtig fin dag på kontoret, hvor der var styr på de fleste facetter af spillet, mens Caroline Wozniacki arbejde sig foran mod kinesiske Shuai Zhang, men så begyndte alt at gå galt.

Danskeren smeltede simpelthen ned i de godt 30 grader i bageovnen på den langsomme Bane 2, som af samme grund bestemt ikke er hendes favoritbane på Wimbledon.

Og undervejs fik den elektroniske linjedommer ’Hawkeye’ en dramatisk hovedrolle, som var den – set med danske briller -sponseret af Huawei.

’Det her er ikke fair’, råbte en frustreret Wozniacki, da hun for tredje gang følte sig groft underkendt midt i andet sæt.

Og den koncentration, som både hun og hendes far på forhånd havde kaldt det vigtigste værktøj, røg. Det samme gjorde længden og præcisionen i hendes slag.

Fik trukket sit niveau op

Danskeren gav ellers sig selv en drømmestart. Kineseren fik ganske vist afværget første partis første tre breakbolde via et par gode server og en fin flugtning, men på den fjerde var der bid.

Og da Caroline Wozniacki forholdsvis ubesværet havde holdt serv, stod hun igen med 40-0 i kinesisk serv. Denne gang fik hun hevet gennembruddet til 3-0 hjem på tredje breakbold.

Caroline taler om børn: Krævende mor

Den 30-årige kineser, der er nummer 50 på verdensranglisten, havde indtil i år aldrig vundet en singlekamp i Wimbledons hovedturnering.

Og det lignede bestemt heller ikke en tredje sejr i år, da hun kom bagud 0-4 og igen var nede med først to breakbolde og siden en mere i egen serv.

Men Zhang fik trukket sig selv op i niveau, reducerede og brød herefter danskerens serv med en susende baghåndsvinder ned langs linjen.

Så var der pludselig kommet lidt pres på Wozniacki, og da kineseren, som nu var kommet mere end godt med i de længere dueller, havde servet sig på 3-4, brød hun såmænd igen sin modstander med en fin flugtning var nettet.

Zhang servede sig også på 5-4, og så var det Wozniacki, der skulle serve med ryggen mod muren.

Bagud 0-30 fik hun udlignet til et ’lets go, Caro’ fra sin mand, David Lee, men de næste to point gik kineserens vej, og hun tog sin første sætbold efter 40 minutter på et piv af en diagonal baghåndsvinder.

Efter sætpausen havde Wozniacki samlet sig nok til at bryde serv på en forhåndsvinder på servereturneringen, men umiddelbart efter var hun nede med tre breakbolde.

Hawkeye spillede hende et puds

Hun fik afværget de første to men sendte så forhånden ud til 1-1.

Ved stillingen 30-30 fik Hawkeye pludselig en rolle. Zhangs forhånd blev dømt ude, men videooptagelsen sagde ’inde’, hvorefter en frustreret dansker højt mente, at ’den var ikke engang tæt på linjen’.

Spillede Huawei også med?

Det mente danskeren vist nok, da Zhang endnu engang fik den elektroniske linjedommer med sig i næste parti, og en længere disputs med stigedommeren fulgte.

Stryger mod toppen: Her er Danmarks hemmelige stjerne

Zhang brød til 3-1, og al fokus var tilsyneladende røget for Wozniacki.

’Kam an, Caro, Kam an’, forsøgte Piotr Wozniacki at opmuntre

Og hans datter bed faktisk tænderne sammen og kæmpede sig frem til en breakbold, men en slatten forhånd endte i nettet. Zhang servede sig på 4-1.

Efter en tredje, verbal duel med Hawkeye lykkedes det at reducere, men i det tætte, næste parti, fik Zhang med et højlydt skrig bragt sig på 5-2.

I næste parti havde hun med sin første break- og matchbold, men Wozniacki afværgede med en smart slice, der fremtvang en fejl. Men en baghåndsvinder udløste en mere, og efter en lang duel kom hun til nettet og flugtede den hjem.

I den 80 minutter lange kamp, slog Wozniacki otte vindere mod kineserens 26, mens statistikken for uprovokerede fejl hed 12-23.

Den velspillende kineser, der indbyrdes fik reduceret til 1-2 i de indbyrdes møder med danskeren, skal i fjerde runde møde enten den 19-årige ukrainer Dayana Yastremska, verdensranglistens nummer 35, eller Viktorija Glubic fra Schweiz, som er 26 år og verdens nummer 81.

Det havde på forhånd lignet en fin mulighed for Wozniackis første kvartfinale i Wimbledon.

Manager-ekspertens klare bud overrasker: Drop favoritten

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette