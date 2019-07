Carolines revanche - tæmmer russer

Det lykkedes Caroline Wozniacki at få revanche mod Veronika Kudermetova og slå sig videre i Wimbledon

LONDON (Ekstra Bladet): Der var lagt op til revanche, da Caroline Wozniacki for anden grand slam i træk skulle op mod russiske Veronika Kudermetova, verdens nummer 59, som hun i maj tabte til i første runde til ved French Open efter at have vundet første sæt med 6-0.

Og den fik hun med en sejr på 7-6, 6-3.

Andenrundekampen var henlagt til Bane 1, hvor Caroline Wozniacki sidste år måtte forlade turneringen i samme runde efter et tresætsdrama mod en anden hårdtslående russer, Ekaterina Makarova.

Denne gang holdt danskeren fokus fra start til slut, hun servede og returnerede godt og holdt ikke mindst hovedet koldt på et par vigtige tidspunkter i den tætte kamp.

Hun trak marginalerne til sig i en tæt tiebreak, og udnyttelsen af to ud af hele tolv breakbolde viste sig at være nok. Selv havde hun ingen af slagsen imod sig.

Russeren vandt lodtrækningen og valgte at lade sin modstander serve for at lægge pres på hende. Det lykkedes ikke. I stedet slog hun selv sin baghånd ud tre gange, tabte partiet men fik udlignet med god hjælp fra sin store serv.

Så var muligheden for en gentagelse af det famøse æg fra Paris i alt fald elimineret.

Desværre eliminerede den 22-årige også tre danske breakbolde i sit næste serveparti, hvoraf Wozniacki skulle have snuppet den ene på en åben mulighed i baghåndssiden.

Til gengæld holdt hun sikkert serv til 3-2, før Kudermetova tilkaldte behandling, tilsyneladende for en rygskade.

Hun kom hurtigt bagud 0-30 men servede sig ud af problemerne, og i næste parti udlignede hun til 4-4 ved også at lægge et par skarpe stopbolde ind.

Men også Caroline Wozniacki, der fra start var langt mere fokuseret end i sin første kamp, servede godt, og så endte første sæt i en tiebreak.

Den åbnede de to med flere spektakulære dueller. Tæt, tæt, tæt var det, og begge holdt serv til sidebytte ved 3-3. Så slog russeren sin baghånd for langt og kort efter fulgte forhånden trop. Den danske føring på 5-3 blev dog reduceret flot, før russeren igen slog baghånden ud.

Dansk sætbold. Kudermetova angreb andenserven, men Wozniacki fik holdt bolden inde, og efter en lille times spil slog russeren sin forhånd i nettet.

Andet sæt startede med gode danske muligheder for et hurtigt break, men russeren flugtede sig fri af den første breakbold, før Wozniacki returnerede skidt på den næste.

Efter dansk udligning fik hun en ny, men Kudermetova fulgte godt op på sin serv. Kort efter var der dog bonus. Russeren slog i nettet til dansk break til 1-2.

Veronika Kudermetova kunne ikke gentage sejren fra French Open. Foto: Ritzau Scanpix

Wozniacki fik flere muligheder for at bryde sig afgørende foran, men hendes unge modstander hang på, og reducerede i stedet til 2-3.

Kampen levede. I den grad.

Danskeren kom under pres og bagud 0-30 men hendes første es banede vejen tilbage i partiet til 4-2, og lidt senere servede hun sig foran 5-3.

Så fulgte et omskifteligt parti, hvor en netruller pludselig banede vej for en break- og matchbold. Russeren afværgede med insisterende grundspil, før hun uforståelig flugtede ud ad banen til endnu en dansk matchbold. Også den forsvandt for Wozniacki.

Tredje gang blev lykkens gang. Danskeren lagde tryk i sin baghånd og trak den afgørende fejl ud af sin modstanders ketsjer.

I tredje runde fredag møder hun Shuai Zhang fra Kina, verdens nummer 50.

