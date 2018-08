Carolines smash til storebror: - Han er fejlinformeret

- Der er ingen grund til bekymring, siger Caroline Wozniacki og nedtoner sygdoms-drama, men hun erkender, at hun godt kunne have brugt nogle kampe før US Open

NEW YORK (Ekstra Bladet): Hvor står Caroline Wozniacki før US Open? Efter skader, sygdom og kun halvanden kamp i benene siden Wimbledon?

Før Ekstra Bladet kunne nå at spørge hende personligt, leverede hun lørdag formiddag selv en fysisk del af svaret i en tempofyldt træningskamp mod tjekkiske Lucie Safarova, der efterhånden måtte se sig udspillet.

Det var næsten symbolsk at se danskeren feje sin modstander ud af den Bane 17, hvor hun sidste år blev sendt ud i anden runde af en anden venstrehåndsspiller, Ekaterina Makarova.

Siden er banen blevet bygget større, og det er samme øvelse, Caroline Wozniacki er ude i, når det handler om at finde noget, der minder om kampform, før hun skal i ilden mod den australske vinder fra 2011, Samantha Stosur, på tirsdag.

Forleden slog hendes bror, TV 2-kommentator Patrik Wozniacki, alarm og fortalte om en ondartet inflammation, der havde angrebet sin søsters krop. Og om en dispensation fra WADA (det internationale antidopingagentur, red.) til en skrap, medicinsk behandling i en kamp med tiden for at blive klar til årets sidste grand slam.

Men har der været et drama af den kaliber i kulissen, så leverer verdens nummer to i alt fald en flot gang top-spin med sin afvisning.

- Jeg har haft lidt ondt over det hele, men det går bedre nu, så der er ingen grund til bekymring, siger hun og ryster lidt på hovedet.

- Patrik har været fejlinformeret, og jeg ved ikke rigtigt, hvor han har fået sine informationer fra.

- Det var ellers en ret specifik beskrivelse af din situation?

- Jeg har haft noget i mine skuldre og mit ene knæ. Men jeg har bare drukket en masse vand, fået noget massage og behandling og nogle isbade.

- Du har ikke fået medicin?

- Nej, det har jeg ikke, lyder svaret, og så må resten vist klares ved familiens spisebord.

Caroline Wozniacki får behandling i Cincinnati, og det har hun fået siden. Foto: All Over Press

Under alle omstændigheder er det ikke noget fantastisk afsæt at komme ind til en grand slam uden kamptræning, erkender hun.

- Men jeg har det egentlig okay. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft nogle flere kampe, men jeg har fået spillet en masse sæt i denne uge. Hver dag har jeg spillet mod en ny type spiller, og jeg føler, jeg er kommet ind i en god rytme og rammer bolden godt.

- Jeg tror også, at jo ældre jeg er blevet, jo vigtigere er det at få trænet ordentligt igennem, så jeg føler mig godt tilpas.

- Hvad betyder rutine i sådan en sammenhæng?

- Den betyder ret meget, for jeg går ikke og stresser over tingene. Det er, som det er, og så må jeg få det bedste ud af det. Jeg føler mig ret godt klar til at spille kamp.

- Har du droslet dine egne forventninger ned til denne turnering?

- Det vigtigste er, at kroppen holder. Så skal det andet nok komme, er jeg sikker på, siger hun med en stemme, der nu bliver mere hæs.

- Jeg har været hæs i fire uger, men jeg har det godt nok. Det er bare min nye stemme, haha.

Caroline Wozniacki forlader banen efter første sæt af kampen mod Kiki Bertens i Cincinnati med smerter i både skuldre og knæ. Foto: All Over Press

- Kan du i din nuværende situation flyve ind lidt under radaren til årets US Open?

- Måske, men det har jeg ikke tænkt over. Jeg har fokuseret på at få kroppen gjort klar og gjort de ting, jeg skal gøre, for at blive klar til turneringen.

- Nu kommer der tilskuere på, og det bliver højlydt og spændende, og det elsker jeg. Så kommer jeg nok også ind i turneringen. Man skal altid lige i gang, ligegyldigt hvor mange kampe man har spillet. Sådan er det med første runde i en grand slam.

- Er US Open stadig din favorit-slam?

- Haha. Det er klart, at Australien Open nok slår den nu, hvor jeg har vundet den, men jeg synes stadig, US Open er en fantastisk turnering.

- Du kommer hertil for første gang som slam-vinder. Betyder det, at du kan slappe lidt mere af i din tilgang til turneringen?

- Nu har jeg jo vundet en. Men det klart, at jeg, når jeg kommer her, så betyder det stadig rigtigt meget for mig. Det er en turnering, som er ret stor for mig personligt, siger Caroline Wozniacki og forsikrer, at hun er lige så sulten som altid her i New York.

- Ja, det er jeg.

- Det bliver ikke nemt mod Stosur, men nu er jeg efterhånden vant til, at lodtrækningerne ikke går den nemme vej for mig. Jeg skal være klar fra start. Og jeg håber, at jeg også rammer bolden godt på tirsdag.

Carolines mulige vej til finalen Holder seedningen kan Caroline Wozniackis vej mod en tredje US Open-finale se således ud (med mulige andre modstandere nævnt i parentes). Danskeren spiller første kamp tirsdag. 1. runde: Samantha Stosur, Australien 2. runde: Lesia Tsurenko, Ukraine (Alison van Uytvanck, Belgien) 3. runde: Anett Kontaveit, Estland (Katerina Siniakova, Tjekkiet) 4. runde: Kiki Bertens, Holland (Mihaela Buzarnescu, Rumænien) Kvartfinale: Petra Kvitova, Tjekkiet (Aryna Sabalenka, Hviderusland eller Daria Kasatkina, Rusland) Semifinale: Angelique Kerber, Tyskland (Caroline Garcia, Frankrig eller Jelena Ostapenko, Letland) Finale: Simona Halep, Rumænien (Sloane Stephens, USA, Serena Williams, USA, Elina Svitolina, Ukraine)

Caroline Wozniacki i US Open 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

