Carolines vilde forvandling: Videre i US Open

NEW YORK (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki er glad for kinesisk mad, men kinesiske spillere er bestemt ikke hendes livret for tiden. Shuai Zhang sendte hende ud af Wimbledon, og i første runde af US Open var velspillende og yderst bevægelige Yafan Wang faretruende tæt på at gøre det samme.

Men til sidst fik den danske fighter hevet en meget hårdt tilkæmpet sejr hjem med cifrene 1-6, 7-5, 6-3.

Undervejs var både spillere og publikum igennem lidt af en rutsjetur, som resultattavlen hele tiden formidlede.

For efter et blodfattigt og ciffermæssigt ydmygende, første sæt fra Caroline Wozniacki, trak hun sig op ved hestehalen og gav den gas i en offensiv, hvor hun tog chancer og var på kanten af sin egen comfort zone.

Kineseren holdt med lidt besvær sit indledende serveparti, men desværre fik danskeren endnu mere besvær i det næste. På kampens første breakbold slog Caroline Wozniacki et ellers medgørligt forhåndsslag i nettet til 0-2.

Så var Wang for alvor i spillehumør, skarp, stabil og selvtillidsfuld, mens Wozniacki, der ellers var klædt i grønt – håbets farve – begyndte at se håbløst rådvild ud.

Hun gav den næste breakbold væk via en dobbeltfejl og smed kort efter også sit serveparti til 0-4. En mat stemning bredte sig i hendes boks på Grandstand, hvor der bestemt ikke var meget grand danois over danskeren.

Caroline Wozniacki fik tilkæmpet sig en breakbold mere i næste parti, og det kunne have været en humørpille at udnytte den. Det gjorde hun ikke. Hun slog derimod en kinesisk andenserv ud ad banen, og så stod de ubarmhjertige cifre 0-5 og lyste på tavlen.

I næste parti var hun to bolde fra et ydmygende æg men fik hevet sit første parti i land, før Wang skarpt servede sin store sætsejr hjem.

Der skulle ske noget markant, og da Caroline og Piotr Wozniacki havde øjenkontakt på tværs af banen i sætpausen, nikkede han – som til en plan B.

Hans datter åbnede andet med et es og slog sig på 30-0 med et hørligt ’come on’, før hun tog det indledende parti. Kort efter stod Wozniacki 2.0 så med tre breakbolde og udnyttede nummer to. Forvandlingen til en mere aggressiv version var for alvor ved at ske, og den blev dokumenteret med et rent serveparti til 3-0.

At hun var i en ny, offensiv zone blev efter en kinesisk reducering bekræftet i det næste parti, hvor Wang fik to breakbolde. Den første afviklede Wozniacki med en susende baghånd ned langs linjen og på den næste kom hun uventet frem til nettet bag et til det brug ikke helt velegnet angrebsslag. Men signalet var ikke til at tage fejl af, og kort efter var hun på 4-1.

Efter endnu en kinesisk reducering forvandlede Wozniacki sig desværre igen til den flade førstesæts-version, Wang brød sig nemt på 4-3 og udlignede.

Nu var der for alvor pres på den tidligere, dobbelte US Open-finalist, og det kunne næsten mærkes fysisk i de sekunder, hvor en høj bold svævede i luften, før hun smashede den ud ad banen.

Kort efter var hun i en lige så nervøs situation, men denne gang slog hun pointet væk med en slagflugtning med baghånden og efter et vellykket netangreb kunne hun til sidst lukke sit serveparti med et es til 5-4.

Wang udlignede lidt for uantastet, før Wozniacki gik på 6-5.

Så vendte offensiv-Caroline tilbage for fuld styrke, vendte flere dueller fra forsvar til angreb og brød rent til 7-5.

Der var sus i skørterne, da Caroline skruede op for offensiven. Foto: Roger Parker

Wozniacki har ikke haft det godt med tresættere i år, men her åbnede hun i alt fald tredje sæt ved stadig at bevæge sig i det yderste af sin comfort zone og angreb lige så snart, hun så sin mindste chance til det. Hun lukkede det første parti med sit signaturslag, en baghåndsvinder ned langs linjen.

De næste partier blev intense og fulde af medrivende dueller men uden gennembrud.

Til et kæmpebrøl fra tribunerne løb Wozniacki en kort stopbold op og lobbede sig på 3-2. kort efter var hun nede med 0-40 i Wangs serv men fik kæmpet sig frem til en breakbold. En andenserv blev slået ud, og så udlignede kineseren med et skrig.

Den missede chance forvandlede sig i stedet til to kinesiske breakbolde. Den første blev afvist i en lang duel, den næste med en tung førsteserv og så fulgte forløsningen til 4-3, mens nye tilskuere fandt frem til spændingsfeltet.

De fik kort efter et rent, dansk break af se – med en afsluttende dobbeltfejl.

Så kunne Caroline serve kampen hjem, og det gjorde hun sikkert, før den franske dommer Kader Nouni med sin bløde basstemme kunne erklære ’game, set and match, Wozniacki’.

When there’s a Woz, there’s a way @CaroWozniacki overcomes Wang 1-6, 7-5, 6-3 to advance to R2...#USOpen pic.twitter.com/VlLqpLkNif — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

I anden runde torsdag møder hun den 25-årige amerikaner, Danielle Collins, som slog sloveneren Polona Hercog i tre sæt.

Wozniacki slog Collins ved French Open sidste år og trak sig efter første sæt fra deres indbyrdes kamp i Rom tidligere i år. Collins er verdens nummer 35.

