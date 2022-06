Casper Ruud er i finalen

Holger Runes overmand i kvartfinalen i French Open, Casper Ruud, er klar til karrierens første grand slam-finale.

Det skete med en sejr i fire sæt mod kroaten Marin Cilic.

Cifrene lød 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 i norsk favør.

Kampens største drama var midt i tredje sæt, da en kvindelig aktivist løb ind på banen og lænkede sig til nettet.

Hun var ikke nem at få fri, og kampen måtte derfor afbrydes i 20 minutter.

Da havde Ruud sat sig på kampen efter et svært udlæg. Cilic var nemlig den første, der rullede sig ud fra baglinjen, da han vekslede 2-3 til 6-3 i første sæt.

Ruud brød til gengæld tidligt i andet sæt, men han var ved at miste sit servegennembrud, da han ved stillingen 5-4 skulle serve sættet hjem.

Cilic spillede sig til tre breakbolde ved 0-40, men Ruud reagerede flot ved at snuppe de næste fem point og dermed andet sæt.

Fra det tidspunkt var nordmanden lige et niveau over sin modstander. Ligesom mod Rune viste han stor stabilitet fra baglinjen, mens Cilic lavede langt flere uprovokerede fejl.

Ruud bragte sig foran 4-0 i tredje sæt, som han vandt 6-2, og også fjerde sæt indledte Ruud med et servegennembrud med en forhåndsvinder på linjen.

33-årige Cilic, der vandt US Open i 2014, havde intet modtræk og lignede ikke én, der for alvor troede på et comeback.

Ruud, der ligger nummer otte i verden, gav heller ikke momentum fra sig. Han brød igen til 4-1 og kort efter servede han sejren hjem med et rent parti.