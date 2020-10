Chok i Paris: 19-årig tæver topseedet

Simona Halep var storfavorit til kampen i fjerde runde af French Open mod 19-årige Iga Swiatek fra Polen.

Men søndagens opgør endte med øretæver til den rumænske tennisstjerne.

Den useedede polak vandt opgøret mod Halep med de suveræne cifre 6-1, 6-2 og blev dermed klar til turneringens kvartfinaler.

29-årige Halep, der både har vundet French Open og Wimbledon i løbet af karrieren, mødte ellers op til grusturneringen med en frisk turneringssejr fra Rom i bagagen. I august vandt hun desuden en WTA-turnering i Prag.

- Jeg er overrasket over, at jeg kunne gøre det, siger Swiatek ifølge AFP.

I 2019 mødtes de to også i fjerde runde af French Open, men her vandt Swiatek blot et enkelt parti i hele kampen.

- Sidste år var jeg ikke erfaren nok. Det var min største kamp på et stort stadion, så jeg blev lidt nervøs.

- Men jeg har udviklet mig meget siden ved at spille mod modstandere som Simona (Halep, red.) Naomi (Osaka, red.) og Caroline Wozniacki. Nu kan jeg stå for presset, lyder det fra Iga Swiatek.

I kvartfinalen kunne Swiatek have mødt Kiki Bertens, men også her blev der leveret en overraskelse, da den italienske kvalifikationsspiller Martina Trevisan vandt i to sæt.

I det hele taget har de største favoritter hos kvinderne haft svært ved at holde sig inde i turneringen.

Tjekkiske Karolína Plísková røg blandt andet ud i anden runde, og amerikaneren Serena Williams trak sig allerede før sin kamp i anden runde med en skade i akillessenen.

Kun tre af de ti bedst seedede spillere er stadig med i turneringen.