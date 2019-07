Chok i Wimbledon: Ukendt sender mester ud

Wimbledon-turneringen bød på lidt af en overraskelse torsdag, da den forsvarende mester hos kvinderne blev sendt ud i anden runde.

Her tabe Angelique Kerber til amerikanske Lauren Davis med 6-2, 2-6, 1-6, og dermed er tyskeren ude af turneringen inden tredje runde.

Det hele gik ellers efter planen, da Kerber vandt første sæt 6-2.

Her blev der brudt servepartier på kryds og tværs, og Kerber indledte med at blive brudt for at bryde tilbage og igen blive brudt.

Kerber brød dog til 2-2 og servede sig på 3-2, inden hun brød til både 4-2 og 6-2.

I andet sæt blev verdens nummer fem igen brudt med det samme, men brød tilbage for igen at blive brudt til 1-2.

Da amerikaneren brød til 5-2, kunne hun serve sættet hjem, og i tredje sæt holdt hun sine servepartier, mens tyskeren blev brudt tre gange.

Den sidste gang var til 1-6, og så var det hele slut i grand slam-turneringen på græs i denne sæson.

Se også: Federer slår til i Wimbledon

Se også: Dansker videre i Wimbledon

Se også: 15-årig komet i centrum: Nu er hun skyld i skilsmisse