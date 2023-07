Chok: Nick Kyrgios trækker sig fra Wimbledon

Wimbledon er blevet en stjerne mindre.

Den australske publikums-entertainer Nick Kyrgios er nemlig blevet tvunget til at trække sig fra turneringen blot en dag før den løber af stablen.

Det skriver organisationen på Twitter.

'Jeg er meget ked af at måtte sige, at jeg trækker mig fra dette års Wimbledon,' skriver australieren i et statement og fortsætter.

'Undervejs i mit comeback har jeg oplevet smerter i håndleddet. Jeg var forsigtig og fik det scannet, og det viste sig, at jeg havde revet et ledbånd over i håndleddet.'

'Jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne for at kunne nå at være klar til at spille, men jeg er skuffet over at måtte fortælle, at jeg ikke har haft nok tid til at blive klar til Wimbledon.'

'Jeg vender tilbage, og som altid sætter jeg stor pris på støtten fra alle mine fans,' slutter han'

28-årige Kyrgios har kæmpet ekstremt meget med skader over den seneste tid og måtte i maj og aflyse den store showkamp mod Holger Rune, der skulle spilles i Royal Arena.

Danske Holger Rune kæmper også med en skade i ryggen, men har ikke trukket sig.

Den unge tennisstjerne spiller sin førsterunde kamp mod briten George Loffhagen på tirsdag.