Chok: Stjernetræner stopper

Den profilerede franske toptræner Patrick Mouratoglou kommer ikke til at fortsætte som træner for Holger Rune.

Det bekræfter Holgers mor, Aneke Rune til Ekstra Bladet.

'Det handler om for Holger at få ro på teamet og finde den konstellation, der holder i lang tid fremover, så han igen kan vokse og udvikle sit spil, og der har han valgt at lave en konstellation uden Patrick. Holger er stadig en del af akademiet, som han har været siden han var 13 år, skriver Aneke i en besked til Ekstra Bladet.

Der var stor mystik omkring Holger Runes grussæson, hvor han leverede fantastiske resultater på banen, men der var uro på træner-posten, hvor der var forvirring omkring, hvor Lars Christensen blev af.

Og netop det fremhæver Aneke også.

Annonce:

'Det var planlagt, at Lars skulle dække grussæsonen, men der gik træningen op i hat og briller, og derfor kom Patrick til at dække grussæsonen med Lapo Becherini (fysisk træner red.) i teamet og med rigtig gode resultater.'

Den danske træner var dog med igen ved Wimbledon.

'Lars var et helt naturligt valg til Wimbledon da han er en dygtig teknisk træner og græs kræver noget mere.'

Foto: Jonas Olufson

Tidligere på ugen opfordrede Aneke også sin søn til at gå tilbage til sin gamle træner Lars Christensen.

- Jeg vil opfordre Holger og Lars til at komme i arbejdstøjet sammen igen, når han er færdig med at hjælpe Clara (Tauson red.) i US Open.

- Den måde at arbejde struktureret på, mener jeg, virker for Holger. Det er muligvis ikke skide sexet, men det har vist sig særdeles effektivt, siden Holger var lille. Og en struktur, han kender og finder tryghed i, er vigtigt. Så jeg vil mene, det er det, han skal holde sig til, siger Aneke Rune.

Og nu kan noget altså tyde på, at tingene kommer til at blive lige som 'i gamle dage', nu når Mouratoglou er helt ude af billedet.

Der har dog været en del kaos omkring træner-situationen hos Holger Rune og Clara Tauson.

Under US Open havde Holger valgt at have Mouratoglou i boksen, mens Clara Tauson måtte hasteindkalde Lars Christensen, der normalt er Holger Runes oprindelige træner.

Ingen af parterne vil dog kommentere på, hvad der kommer til at ske i fremtiden.