Chok: Trækker sig fra stor turnering

Første runde blev endestationen for hende. Og det var ikke, fordi hun tabte.

Den danske tennisspiller Clara Tauson måtte nemlig kaste håndklædet i ringen og kvitte WTA-turneringen Miami Open, da hun følte sig utilpas på banen mod kinesiske Shuai Zhang.

Hun var bagud med 1-2, da hun gav op i tredje sæt.

Danskeren havde tabt det første sæt med 4-6, men slog ellers tilbage i andet og vandt det med samme cifre.

I den amerikanske Florida-varme blev Tauson flere gange tilset på sidelinjen, og hun signalerede, at hun ikke var tilpas.

Selvom hun indledte kampen med lyn og torden, fik det danske tennishåb slet ikke tingene til at hænge sammen, og første sæt gik således kineserens vej.

Kæmpede sig tilbage

Alligevel formåede Tauson at komme ud til andet sæt med fornyet energi.

Hun brød hurtigt til 1-0 og hev en stribe serveesser frem, før hun først bragte sig på 2-0 og siden 3-1.

Det ene servegennembrud viste sig at være nok, for med sit niende es i kampen vandt hun sættet.

En lang pause fulgte, efter at Tauson forlod banen for at gå en tur i omklædningsrummet. Men efter et stykke tid tog spillerne langt om længe hul på tredje sæt, og set med danske briller blev det endnu en god start.

Tauson brød Zhang, men bevægede sig ikke optimalt på banen og tabte de næste to partier med nedslået blik og mangel på energiudladning.

Efter yderligere fire dueller kunne hun ikke mere, og hun søgte mod nettet for at takke sin modstander for kampen.

Holger Rune skulle modsat Clara Tauson gennem kvalifikationen for at nå til hovedturneringen, men i sin første kamp måtte han trække sig med rygproblemer.

Dermed er der ikke flere danskere tilbage i seniorturneringerne i Miami Open.

