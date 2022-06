Clara afviser: Har intet med penge at gøre

LONDON (Ekstra Bladet): Var Clara Tauson klar til at spille tennis efter sin langvarige rygskade?

Efter mandagens triste scener på bane seks ved Wimbledon må konklusionen ganske klar.

Nej.

Den 19-årige dansker var lige blevet brudt i førsterundekampen mod Mai Hontama, før hun lagde sig ned i smerter og til sidst trak sig endegyldigt fra kampen. Lørdag havde hun ellers meldt sig helt klar. Hun fortalte sågar, hun var smertefri for første gang i flere måneder.

Det fik tankerne til myldre, så journalisterne var naturligvis nysgerrige på netop det efter kampen.

Hovedpersonen er dog ikke selv i tvivl. Da hun sad i presselokalet - ret fattet - sammen med sin far og manager, Søren Tauson, lige bag sig, svarede hun klart for sig.

- Var du klar til at spille den her kamp, Clara?

- Ja, 100 procent. Jeg har måske ikke fået så meget træning, som jeg havde håbet, men jeg følte jeg havde det godt, var godt tilpas på græsset, så jeg har hele tiden følt mig klar.

- Der har ikke været nogen tvivl om, at jeg skulle spille, og så sker det her, sagde Tauson og bekræftede, at det var ryggen, den igen var gal med.

Når man deltager i Wimbledon er der lukrative pengepræmier på spil. I første runde er spillerne eksempelvis sikret 50.000 pund (431.000 kroner, red.), men Clara Tauson afviser, at det har spillet en rolle.

- Spillede den økonomiske gevinst ind i din beslutning om at spille kampen?

- Nej, selvfølgelig gjorde det ikke det. Hvis jeg havde den mindste smerte, var jeg ikke gået ind på banen, ligesom jeg ikke gjorde i Paris.

- Jeg var klar til at spille, fortalte hun.

Artiklen fortsætter under billedet..

Her mærker Clara Tauson smerter i ryggen. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

Ved stillingen 2-1 i kampen mod Hontama var den gal første gang. Tauson fik behandling inde på banen. Hun måtte blandt andet ned at ligge og lave et par øvelser, før hun til sidst blev ført ind i et lokale, hvor hun kunne sunde sig lidt mere.

- Hvad talte I om inde i det lokale?

- Der sker det, at jeg må forklare min historik med skaden til en fysioterapeut, jeg ikke kendte. Hvad der tidligere har været galt og så videre. Så bad jeg hende om at blive tapet godt op, fordi jeg håbede, det ville hjælpe en hel del.

- Det gjorde det desværre ikke, og hun havde jo kun tre minutter til at tape mig op, så vi havde ikke som sådan tid til at tale mere derinde.

På et efterfølgende spørgsmål om, hvad planen er de næste par dage, fik hun dårligt lov til at svare, før Søren Tauson igen brød ind. Men det accepterede hun ikke helt.

- Nej, det okay, sagde hun til sin far, før hun fortsatte:

- Jeg kan ikke svare på det lige nu. Det vigtigste for mig er at prioritere mit helbred og sætte det i første række. Lige nu er jeg skuffet, men jeg ved også godt, hvad der skal til for at blive helt klar igen.

Clara Tauson skal efter planen også spille double, men det er nu uvist, om det kommer til at ske. Hun tager en endelig beslutning tirsdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet er taget til Wimbledon for at følge den legendariske turnering. Læs også om Holger Rune, der har lagt en plan for, hvordan han skal gøre livet surt for sin modstander på tirsdag:

Læs også: Benhård Holger: Ja, jeg skal angribe ham