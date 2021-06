Clara efter exit: Jeg spillede hæsligt

Clara Tauson har fortsat sin første sejr til gode i grand slam-turneringen Wimbledon, og det bebrejder hun til dels sig selv for.

I danskerens debut mod den nykårede French Open-vinder Barbora Krejcikova tabte danskeren klart i to sæt.

Det kunne måske være gået anderledes, hvis Tauson havde udnyttet nogle af sine breakbolde.

Hun havde fem af slagsen i kampen, men alle blev misbrugt.

- Jeg havde nogle chancer, og jeg spillede - ærlig talt - hæsligt på de chancer, jeg havde. På græs har man ingen chancer for at komme tilbage, og så servede hun godt på de rigtige tidspunkter. Det var en okay kamp, der var bare for mange fejl, siger hun til TV2 Sport.

Ud over de missede muligheder i modstanderens servepartier sluttede Tauson med dobbelt så mange uprovokerede fejl som sin modstander.

Før turneringen fortalte Clara Tausons far, Søren Tauson, til Politiken, at hun gik ind til den traditionsrige græsturnering uden forventninger til resultaterne.

Hun håber, at hun har lært noget, når hun vender tilbage.

- Jeg har absolut ingen rutine på græsset, og den turnering, jeg spillede i sidste uge, var noget helt andet. Jeg har fået trænet noget her, men der stor forskel fra stadion og så til træningsbanerne. Det gik hurtigere, end jeg havde forventet og håbet på. Jeg prøver at få noget mere erfaring til næste år, siger Clara Tauson.

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller kan ikke pakke sammen og tage hjem endnu. Hun har stadig til gode at træde ind i turneringen i damedouble med makkeren Aliaksandra Sasnovich.