Clara er tilbage: Lukker munden på dem alle

Clara Tauson er tilbage!

Det fik hun bevist noget så eftertrykkeligt, da hun kørte Aliaksandra Sasnovich over i to sæt med cifrene 6-2 og 6-0.

Der er ingen tvivl om, at Clara Tauson spiller noget af det bedste tennis, hun har gjort meget, meget længe.

Hvor langt det kan holde i en hård og lang turnering som Roland Garros, er svært at sige.

Men hun bliver ikke nem at slå for canadiske Leylah Fernandez, som Clara Tauson møder i anden runde i Paris.

Claras niveau

Hun fik en skidt start og blev brudt allerede i første parti - men derfra kiggede den danske kriger sig ikke tilbage.

Hun fandt det aggressive spil frem og fik vist prøver på den forhånd, vi ved, der indeholder så meget kvalitet.

Sasnovich startede en smule over evne og havde marginalerne på sin side, men da de blev udryddet, var der regulær niveauforskel på de to.

Andet sæt endte sågar med et æg til hviderusseren.

Det eneste lille minus var Claras baghåndsslag, der en gang imellem manglede lidt power og præcision.

Forhåbentlig bliver den bedre i løbet af turneringen, men uanset hvad, har vi danskere masser af kvalitetstennis at glæde os til.

Claras humør

Hun virkede en smule nervøs i kampens indledning.

Heldigvis fik hun hurtigt nerverne på plads - måske med hjælp fra sin træner, Carlos Martinez, der med hviskende stemme nærmest messede 'calma, calma' (rolig, rolig, red.) ud til hende på klingende spansk.

Det var måske også en hjælp, at hun havde heppekor med fra Danmark.

Lige bag ved spillerboksen sad fire af Clara Tausons venner hjemmefra, der støttede hende ubetinget, så hun aldrig var alene inde på banen.

Dagens es

Endelig står hun der igen. På den helt store scene. Og hun stråler - med god grund.

Det seneste år har været kulsort for Clara Tauson. Det har uden tvivl krævet en enorm mental styrke for hende at holde humøret og motivationen oppe.

Ikke mindst på grund af alle de kritikere, der havde dømt hende færdig.

Men hun har formået at komme tilbage og lukke munden på dem alle sammen.

Hvis hun kan holde sig skadesfri, kommer vi til at se Tauson gøre sig gældende til mange flere Grand Slams i fremtiden.

Det må man bare kippe på hatten for – bravo, Clara.

Dagens out

Den unge dansker havde tapet venstre håndled op, og det lod til at genere hende en smule.

Især baghåndsslagene var ikke så kraftfulde og præcise, som de plejer.

Lad os håbe, håndleddet ikke bliver værre.

For hun får brug for at være i absolut bedste forfatning, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at nå langt i turneringen.