Clara foran sit livs største kamp: Hun skal glemme den store scene

Før nattens finale på Rod Laver Arena vil Søren Tauson forsøge at fortælle sin datter, at arbejdshandskerne er det vigtigste redskab

Når Clara Tauson i nat dansk tid går ind på en af tennissportens allerstørste scener for at spille sin hidtil største kamp, skal hun så vidt muligt abstrahere fra kulissen og betydningen.

Det mener hendes far og træner, Søren Tauson, der i talende stund er i fuld gang med at organisere en makker til opvarmning og transport før finalen ved juniorernes Australian Open.

- Det er selvfølgelig super og fantastisk. Det bliver en kæmpe oplevelse for pigerne at spille på Rod Laver Arena, siger han i telefonen fra Melbourne.

- Min rolle er at forsøge at fortælle Clara, at hun går ind til en fed oplevelse. Hvem ved, om hun kommer til at stå på det stadion igen?

- Men ellers er det vigtigt at fokusere på, at det ikke er scenen, der er afgørende. Det kan være at tage arbejdshandskerne på igen, siger han før mødet med canadiske Leylah Annie Fernandez.

I finalen venter der canadisk modstand i form af Leylah Annie Fernandez. Foto: Ritzau Scanpix

De to 16-årige topjuniorer har det seneste år gjort sig til hinandens rivaler med tre store, indbyrdes møder. Clara Tauson tabte for et lille år siden en stor grusfinale i Brasilien, men hun fik sidst i 2018 revanche ved juniorernes sæsonfinale og igen i forrige uges finale ved turneringen i Traralgon. De to sejre faldt på hardcourt.

- Det er en kamp, vi glæder os til mod en god bekendt og en god modstander, som virkelig kan være ubehagelig at møde. Hun er lynhurtig og kan slå nogle ubehageligt vinklede slag med sin venstrehånd.

- Jeg ser det som en helt åben kamp. I sidste uge spillede Clara virkeligt godt i finalen, og hun skal finde det samme niveau frem igen for at vinde, spår Søren Tausen, der har set sin datter finde et bedre og bedre leje i Australien.

- Hun har lagt et lag af ro på fra dag til dag. Spillemæssigt er der stadig et stykke til hendes topniveau, så det har handlet om at spille modstanderne med det, der skulle til. Flere trænere er da også kommet hen og har givet os cadeau’er for at få den dimension med også.

Tauson har ikke før været vundet en grand slam. Foto: Ritzau Scanpix

Fredag morgen dansk tid slog Clara Tauson i semifinalen ukraineren Daria Snigur med 6-4, 6-1 efter et tæt første sæt.

- Vi havde lagt en god plan, men den var utrolig svær at følge, for hun er så smart og dygtig en spiller, der er rigtig god til at få Clara til at spille på den måde, der passer hende, fortæller Søren Tauson.

- Hun er god til at lokke, kan du sige, blandt andet via en blød serv, og så er hun god til at slå kontra, når hun får noget fart at arbejde med.

- Men da Clara besluttede at tage arbejdshandskerne på og spille med det, hun havde på dagen, gik det rigtigt fint. Fysisk lå hun godt til i duellerne, selv om det ikke er Clara at stå og slå fladt og hurtigt hele tiden, men det magtede hun så også, siger han med en vis stolthed i stemmen.

Den må han gerne være iført igen i nat, dansk tid, hvor finalen ventes sat i gang cirka klokken 02.30. Kampen vises direkte på Eurosport 1.

Se også: Tauson booker semifinale i Australian Open i lyntempo

Se også: Clara klemt i vadested: Danmark er for lille et tennisland