Clara i russisk nedtur

Forventningerne var store efter triumfen i Lyon, men for Clara Tauson blev mødet med Skt. Petersborg en sportslig skuffelse.

Tirsdag eftermiddag spillede og tabte hun sin første kamp i hovedturneringen til russiske Daria Kasatkina med 6-4, 7-6.

Dermed fik stimen på 14 kampe i træk uden nederlag et ende for det danske stortalent, der tilmed måtte have behandling i låret undervejs i 2. sæt af kampen.

Clara Tauson viste dog undervejs, hvorfor der bare er skyhøje forventninger til hende på den lidt længere bane. Når hun fik muligheden for det, og det forekom trods alt jævnligt i den relativt lige kamp, fik hun hamret nogle forrygende og tunge vinderslag afsted, som Kasatkina ikke syntes at have modtræk overfor.

Det var dog tydeligt, at Tauson som ventet havde det bedst, når russeren måtte ty til sin andenserv. Så kunne hun træde et skridt ind i banen og hamre sin forhånd afsted.

Problemet var dog ofte, at hun overplacerede sin slag og i den henseende tabte alt for mange bolde, fordi hun smed boldene ud over side- og baglinjen.

Samtidig viste Kasatkina, at hun sandsynligvis er på vej mod det niveau, der for et par sæsoner siden sendte hende i top 10 på verdensranglisten. Russeren er i dag at finde på WTA’s liste som nummer 61 efter et par voldsomt skuffende sæsoner, men hun viste blændende spil i perioder af kampen, og der var det tydeligt, at hun endnu har et topniveau, som Clara Tauson kun kan sukke efter.

I 1. sæt skiftedes de til at bryde hinanden, inden Kasatkina fik sneget sig væk og bragt sig på hele 5-1. Tauson afviste at give op og kæmpede sig tilbage til 5-4, inden Kasatkina fik vundet sit næste parti og dermed sættet.

I 2. sæt fulgte Tauson lidt bedre med, om end hun måtte se sin modstander bryde til 5-3, hvad der lignede en afgørelse. Da Kasatkina siden kunne serve kampen i hus, lykkedes det dog danskeren at bryde tilbage og udligne til 5-5.

Samme billede tegnede sig et par partier senere, da hun igen kom tilbage efter at være blevet brudt, og de to spillere måtte ud i tiebreak.

Her var der dog udsolgt hos danskeren, der tabte hele 7-0.

Tauson vandt sin første WTA-titel i Lyon 8. marts.

