Clara imponerer igen: Angriber ranglisten

Hun har leveret det ene flotte resultat efter det andet, senest med turneringssejr for seniorer i Tunesien, men endnu er juniorvinderen af Australian Open, Clara Tauson, ikke blevet belønnet med point på ’de voksnes verdensrangliste’.

Det begyndte hun at gøre noget ved natten til tirsdag, da hun vandt sin første kamp ved sin hidtil største WTA-turnering i Shenzhen, Kina, hvor der er 60.000 dollars i præmiesum, og hvortil hun har fået wildcard i kraft af sin topstatus som junior.

Den 16-årige dansker slog på under en time verdens nummer 233, En Shou Lian fra Taiwan med overbevisende 6-1,6-2 og er nu klar til at møde en af sine navnemæssigt hidtil største modstander, slovakken Jana Cepelova.

Verdens tidligere nummer 50 har tidligere slået Serena Williams og været i finalen i Charleston men har siden haft nogle mere problemfyldte sæsoner, og i dag er den 25-årige slovak rangeret som verdens nummer 232.

- Det er jo en spiller, der kan lidt mere, men at møde sådan en modstander er jo også noget af det, Clara er derude for at lære, siger sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen til Ekstra Bladet.

Clara Tauson slog også Lian ved juniorernes sæsonfinale sidste år, og hun har ikke tabt en turneringskamp i år, hvor hun nu er oppe på 18 sejre i træk (fraset Fed Cup).

- Det er en imponerende god start af Clara siger Jens Anker Andersen, der dog tydeligvis ikke vil lægge et for stort forventningspres på hende.

- Det vil være rart med nogle WTA-point, men der er ingen stress. Clara er stadig inde i en proces, hvor vi både kigger på resultater, point og udvikling. Hun skal også være hjemme for at træne og dygtiggøre sig i perioder, siger han.

Clara Tauson har ikke tabt en turneringskamp i år, hvor det kun er blevet til nederlag i Fed Cup. Foto: Roger Parker

Det er lidt af et puslespil at lægge en turningsplan i forhold til de nye regler, der skal gøre overgangen til seniortennis lettere for topjuniorerne, så Jens Anker Andersen ved ikke lige nu, hvordan Clara Tausons turneringsplan kommer til at se ud i de kommende måneder.

- I øjeblikket kigger vil på det lidt fra uge til uge. Det afhænger også af hendes resultater og antallet af WTA-point. Måske skal hun igen spille turneringer med 15.000 dollars i præmiesum for at hente ITF-point (som ikke tæller til WTA-ranglisten men kan give nemmere adgang til WTA-turneringer, red.). Og så er der jo nogle junior-grand slams, siger han.

K.B.'eren kan med et godt resultat i Kina selv gøre processen nemmere.

Der er således 80 point for en turneringssejr, og skulle det lykkes, kan det skubbe hende et pænt stykke op i Top 500. Foreløbig har hun med sejren indtjent otte af slagsen med sin sejr i nat, og det løfter hende formentlig op i Top 800.

15-årige Holger Rune huserer også i Asien. I sidste uge nåede han semifinalen i en Grade 1 turnering i Thailand, og i denne uge spiller han en tilsvarende turnering i Malaysia.

