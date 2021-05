Clara om skade: - Så hårdt mentalt

Når man har tennistasken pakket med ambitioner og for første gang er på vej op gennem Top 100, er det sidste, man har lyst til, at blive sat udenfor med en skade.

Nu har Clara Tauson prøvet det. Og hun havde det bestemt ikke godt med at kigge på, mens de store turneringer i Rom og Madrid løb over gruset.

I stedet måtte hun som optakt til French Open nøjes med at få et par kampe i Saint-Malo og Parma, hvor hun famlede efter formen ovenpå den skade, der tvang hende til at give op i en kvartfinale i Charleston for halvanden måned siden.

- Det har været temmelig hårdt, fortalte hun på sit pressemøde efter sin overbevisende førsterunde-sejr i Paris over georgiske Ekaterine Gorgodze

- Jeg har aldrig før trukket mig fra en kamp, så jeg var meget ked af det. At jeg ikke kunne spille mit bedste i Charleston, var så hårdt mentalt.

Clara Tauson er tilbage på de baner, der passer hende så godt, og hun sendte da også ni esser afsted i sin første kamp. Foto: Caroline Blumberg/EPA/Ritzau Scanpix

Helbredsmæssigt slap hun med skrækken, fortæller hun.

- Bedringen kom ret hurtigt. Det var gudskelov ikke knæet specifikt men nogle muskler rundt omkring det, som hurtigt kunne hele.

Clara Tauson ser ud til at være tilbage i topform, og den får hun brug for tirsdag. Foto: Caroline Blumberg/EPA/Ritzau Scanpix

Den 18-årige dansker er tilbage, hvor hun for alvor gjorde opmærksom på sig selv med sidste års sensationelle sejr over Jennifer Brady i sin grand slam-debut. Siden har hun også taget sin første WTA-titel i Lyon.

- Sidste år kom jeg gennem kvalifikationen og var bare glad for at være her. Det er jeg selvfølgelig også i år, men nu ønsker jeg at vinde nogle kampe og spille noget god tennis, lyder det kampberedt fra Clara Tauson.

Men netop kampformen har været et usikkert tema i optakten.

- Det har været nogle hårde uger. Jeg har ikke fået de kampe, jeg kunne ønske, sagde hun og forklarede, at hun bare var gået ud til åbningskampen med et ønske om at spille sit eget spil og se, hvor langt det rakte.

Clara Tauson fejrer en vinder, og hun var glad for, at også andre belønnede hende fra tilskuerpladserne i Paris. Foto: Christophe Archambault/AFP/Ritzau Scanpix

Det rakte langt. Faktisk også til en rekord på dagen. Clara Tauson var nemlig den eneste kvinde, der hamrede ni esser afsted. Men hun var også opmuntret af omgivelserne.

- Det føltes virkelig rart i dag. Der var nogle danskere derude, og det var virkelig rart, at nogen klappede, når jeg slog en god bold. Det har været lidt deprimerende at opleve, at ingen klapper af en vinder, lyder det med adresse til corona-påvirkningen de sidste mange måneder.

Tirsdag eller onsdag står hun overfor Victoria Azarenka, belarussen, der har vundet to grand slams og er i færd med et comeback mod toppen, hvor hun nu er nummer 16.

- Overraskelser sker hver uge, så nu, hvor jeg i stigende grad oplever, at overraskelser er normale i første og anden runde, og hvor svært det er for topspillerne, bliver jeg ikke selv overrasket længere, siger Clara Tauson og bliver lidt eftertænksom omkring sit eget spil:

Victoria Azarenka bliver lidt af en test for Clara Tauson i anden runde. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at jeg nogle gange laver for meget om på mit eget spil. Her er banerne lidt hurtigere end andre europæiske grusbaner, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg føler mig virkelig godt tilpas her, fordi det passer godt til mit spil, min serv, det hele.

- Jeg prøver at spille aggressivt, og derfor begår jeg også flere fejl på grus. Det er mere mentalt. Jeg tror, at jeg i fremtiden må forberede mig endnu mere på grussæsonen, lyder det fra Clara Tauson.

Heller ikke Azarenka har i øvrigt fået mange kampe på grus efter en skade, og i første runde måtte hun ud i tre sæt mod veteranene og grushajen, russiske Svetlana Kuznetsova.