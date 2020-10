Clara sendt ud efter stor sejr

Efter at have imponeret stort ved at besejre topseedede Shelby Rogers i 2. runde af W80 Tyler-turneringen i Texas fredag, måtte Clara Tauson forlade ITF-turneringen i kvartfinalen.

Amerikanske Ann Li viste sig at være for stor en mundfuld og vandt 6-3, 7-5 efter halvanden times kamp.

Nederlaget faldt samme dag som sejren over Rogers, og dermed nåede Tauson næsten fem timer på banen på samme dag.

Selvom nederlaget var ærgerligt, står sejren over Shelby Rogers stærkest.

For hun ligger nummer 58 på verdensranglisten og var derfor topseedet i turneringen. Til sammenligning ligger Tauson aktuelt nummer 157.

Clara Tauson lagde mod Ann Li ud med at bryde hendes serv til 1-0 i første sæt. Selv blev danskeren dog brudt fire gange i sættet, som gik til den amerikanske modstander.

I andet sæt kæmpede danskeren sig flot tilbage og bragte sig på 4-1, før Li med tre partier på stribe svarede igen.

Ved stillingen 5-5 blev Tauson brudt igen, og så servede amerikaneren kampen hjem på første matchbold.

17-årige Clara Tauson har vist rigtig god form på det seneste. Hun imponerede med at nå anden runde i sin grand slam-debut til French Open, og det blev altså fulgt op mod Shelby Rogers.

Det skete efter den sikre sejr på 6-3, 6-1 over Caty McNally i første runde.

