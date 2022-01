Clara storroses efter nederlag

Den amerikanske tennisspiller Danielle Collins forventer at se store ting fra Clara Tauson i fremtiden.

Det siger hun i et interview på banen natten til lørdag dansk tid efter at have sendt det danske tennishåb ud af Australian Open i tredje runde med cifrene 4-6, 6-4, 7-5.

- Jeg er meget glad for sejren. Hun spillede virkelig god tennis, og jeg måtte lede efter løsninger og finde på nogle gode ting for at kunne matche Clara, siger 28-årige Collins.

- Hun spillede rigtig godt og på et utrolig højt niveau. Vi kommer til at se rigtig store resultater fra hende i fremtiden, så det bliver spændende.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: William West/Ritzau Scanpix

de længe vinderen af det intense opgør på to timer og 37 minutter, da hun vandt første sæt og også bragte sig foran med 4-2 i andet sæt.

Danielle Collins, der er seedet som nummer 27 til grand slam-turneringen, viste dog en utrolig kampvilje og fik vendt sættet, inden hun afgjorde kampen i tredje sæt.

Den 28-årige amerikaner fortæller, at hun undervejs i andet sæt måtte ændre sin taktik mod den stærkt spillende dansker.

- Jeg blev nødt til at lave nogle justeringer. Jeg havde ingen rytme og missede temmelig mange skud, som jeg ikke normalt ville misse.

- Så jeg var nødt til at få min rytme tilbage ved at tvinge hende ud i nogle lange dueller og virkelig få hende til at arbejde for sagen, siger Collins, der i 2019 nåede semifinalen af Australian Open.

Amerikaneren skal i fjerde runde op imod belgiske Elise Mertens.

Danske Clara Tauson fik i år sin seniordebut ved Australian Open i Melbourne.