Clara tæt på Williams-brag

Det er ikke mange detaljer, der skal falde på plads, før Clara Tauson sikrer sig karrierens største kamp til dato.

For i WTA-turneringen Emilia-Romagna Open i Parma magede lørdagens lodtrækning sig således, at den 18-årige dansker står til at møde Serena Williams i 2. runde.

Det kræver naturligvis, at begge spillere vinder deres kamp i 1. runde, hvor Tauson skal møde Katerina Siniakova. Selv om den 25-årige tjekke er bedst til double, så er hun trods alt rangeret som verdens nummer 68, hvilket er 23 placeringer foran danskeren.

Alligevel er det ikke helt langt ude at forvente, at Tauson i relativt god form kan avancere til 2. runde og formentlig møde Serena Williams - hvilket ifølge TV2 Sports tennisekspert Tine Scheuer vil være helt fantastisk:

- Det ville jo være en fantastisk oplevelse og et unikt tidligt højdepunkt for den unge danske tennisstjerne, hvis hun får lov til at møde verdens - i mine øjne - bedste kvindelige tennisspiller i nyere tid

- Sikke en oplevelse, som Clara skal nyde i fulde drag. For det er jo nok ikke mange chancer, man får i karrieren for at møde Serena Williams, som næppe spiller mange år endnu. Ja, måske er hun i gang med sin sidste sæson, siger hun til TV 2.

Selv om Serena Williams er topseedet i Parma, så er hun kun med på et wildcard, da hun i første omgang slet ikke skulle spille turneringen. Men den 39-årige amerikaner måtte noget overraskende forlade den store grus-turnering i Rom efter sin første kamp efter nederlag til argentinske Nadia Podoroska.

Serena Williams skal bruge kampene i Parma som en vigtig opladning til French Open sidst på måneden. Det er endnu ikke afgjort, hvem amerikaneren skal møde i sin første kamp.