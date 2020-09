Clara tættere på drømmeland

Den danske tennisspiller Clara Tauson er videre til anden runde i kvalifikationsturneringen til French Open.

Dermed er hun to sejre fra at bane sig vej til hovedturneringen i grand slam-sammenhæng for første gang.

I første runde onsdag måtte den 17-årige dansker dog igennem en sejtrækker, inden rumænske Gabriela Talaba var besejret. Efter 2 timer og 18 minutters kamp lød de danske vindercifre 7-6, 1-6, 6-2.

Clara Tauson, nummer 187 på verdensranglisten, var regnet som forhåndsfavorit mod den 25-årige Talaba, der er nummer 241 på samme liste, men det var ikke til at se på kampbilledet.

Tauson kom i vanskeligheder fra start, selv om hun egentlig spillede pæn tennis. Talaba var svær at slide op i duellerne, og rumæneren bragte sig foran 5-1, trods spillet var ganske jævnbyrdigt.

Men derfra viste Tauson forbilledlige fighterevner i sættet. Ved stillingen 2-5 overlevede hun tre sætbolde, inden hun sled partiet, der varede mere end ti minutter, hjem.

Derefter brød hun for anden gang i træk til 4-5 og holdt så serv til 5-5 efter et nyt maratonparti. Tauson afværgede hele syv sætbolde, inden det igen var helt lige.

Tiebreak måtte der til, og her var Tauson bedst. Hun vandt den 7-4 ved at sende en fornem baghåndsvinder afsted efter hele 68 minutters spil i sættet.

Men andet sæt kom til at ligne indledningen på det første. Igen var Talaba ovenpå, og igen bragte hun sig foran med 5-1.

Denne gang svigtede rumæneren ikke, og på den anden sætbold snuppede hun andet sæt med 6-1.

Så var det vitalt for Tauson at komme med fra start i det afgørende sæt, og det gjorde hun i den grad med et servegennembrud til 1-0.

Heldet forpagtede hun også, da en netruller forhindrede Talaba i at udligne til 2-2, så det i stedet blev dansk 3-1-føring efter tre rumænske breakbolde.

Tauson måtte også kæmpe sig ud af breakbolde for at komme på 4-2, og da hun efterfølgende brød til 5-2 efter en fremragende duel, så det for alvor godt ud.

Danskeren servede da også sejren hjem i første hug, da Talaba afslutningsvis sendte bolden i nettet.

I anden runde kommer Tauson på en vanskeligere opgave, i hvert fald på papiret. Her venter den sjetteseedede italiener, Elisabetta Cocciaretto, der rangerer som nummer 130 på verdensranglisten.