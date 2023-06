Clara tager stort skridt: - Vidste intet om det

Tredje runde blev endestationen i Roland Garros for danske Clara Tauson.

Men trods nederlaget har danskeren i den grad noget at smile over.

Hendes resultater på det parisiske grus betyder nemlig, at danskeren er tilbage i top 100 på verdensranglisten.

Ifølge WTA's liveranking går hun fra nummer 127 til 87, når listen opdateres mandag.

Men det var hun slet ikke klar over selv.

- Det vidste jeg ikke noget om. Jeg kigger ikke på min rangering.

- At være tilbage i top 100 er jo bare dejligt. Så kan jeg kigge fremad.

Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Rangeringen betyder, at Clara Tauson kan fremover kan få lov til at spille nogle finere tennisadresser.

- Det er det, jeg har håbet på. At jeg kan komme op og spille nogle større turneringer. Jeg håber bare, jeg kan komme mig over det her nederlag, og så tager vi det en dag af gangen, siger Clara Tauson.

Mest af alt er danskeren bare glad for, at hun ikke har døjet med skader under turneringen.

- Det, der betyder noget, er, at jeg har det godt og spiller godt. At jeg kommer helskindet i gennem seks kampe, det er det vigtigste, siger Clara Tauson.

Clara Tauson vandt sikkert første sæt over Elina Avanesyan, men faldt totalt i niveau i andet. Tredje sæt var en tæt affære, men i sidste ende måtte hun se sig slået af russeren med cifrene 6-3, 1-6 og 5-7.