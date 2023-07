Clara Tauson brager videre i Warsaw Open

Clara Tauson kom vaklende fra land, men endte med at udspille ukrainske Daria Snigur, da de to tirsdag mødtes i første runde af WTA 250-turneringen Warsaw Open.

Den danske tennisspiller kom bagud 0-2 i første sæt, men vandt så ni sæt i træk og snuppede en sejr på 6-2, 6-3.

Dermed skal Clara Tauson begynde at forberede sig på at møde enten serbiske Natalija Stevanovic eller tyske Tatjana Maria i anden runde.

De første to partier bød på flere elementære fejl fra Clara Tauson, men dem sørgede hun for at udrydde i tredje parti.

Hun skiftede gear og fremprovokerede i stedet et hav af fejl fra Daria Snigur, som lignede en, der hellere ville lave noget andet end at spille tennis.

Ukraineren, der er nummer 128 på verdensranglisten, virkede pludselig dybt umotiveret, og hendes slag var halvhjertede og uden kraft.

Samtidig spillede Clara Tauson solidt og vandt ni partier i træk, indtil Daria Snigur kom på tavlen til 1-3 i andet sæt.

Det vækkede ukraineren, som pludselig begyndte at slå hårdt og løbe efter boldene igen. Duellerne blev længere og tættere. Snigur vandt tre partier i træk, inden Clara Tauson genvandt momentum og sejrede sikkert.

21-årige Daria Snigur har tidligere gjort sig bemærket på den helt store scene.

I sin grand slam-debut ved US Open sidste år vandt hun meget overraskende over syvendeseedede Simona Halep og dedikerede sejren til sit hjemland, som var og er under invasion fra Rusland.